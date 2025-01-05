Kalp krizi geçirip öldü. Ambulans tümsekten geçince dirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi geçirip öldü. Ambulans tümsekten geçince dirildi

Hindistan'ın batı Maharashtra şehrinde herkesi hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Hastaneden taburcu edilmesinin ardından kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülen bir adam, otomobilin hız tümseğine sert bir şekilde çarpmasıyla mucizevi bir şekilde hayata döndü.

Hindistan'ın Maharashtra şehrine bağlı Kolhapur ilçesindeki Kasaba-Bawada köyünde yaşayan 65 yaşındaki Pandurang Ulpe, geçirdiği kalp krizinin ardından acilen özel bir hastaneye kaldırıldı. Fakat doktorlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ulpe’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ulpe’nin cansız bedeni ambulansla hastaneden evine taşınırken, ölüm haberi kısa sürede yayıldı. Komşular ve aile yakınları cenaze hazırlıkları için bir araya geldi.

Ancak beklenmedik bir olay yaşandı. Ulpe’nin eşi, ambulansın bir hız tümseğinden geçtiği sırada eşinin parmağının hareket ettiğini fark ettiklerini anlattı. Aile, hemen harekete geçerek Ulpe’yi başka bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından kendisine anjiyoplasti uygulandı ve iki hafta boyunca tedavi altında tutuldu. Ulpe’nin sağlık durumuyla ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmadı, ancak bu olay büyük bir şaşkınlık ve umut yarattı.

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