Kalp krizi geçirirken öksürmek hayat kurtarıyor mu? İşin uzmanları cevaplıyor

Yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir söylenti olan kalp krizi geçirirken ritmik öksürmek, kalbi yeniden çalıştırabilir ve hayat kurtarabilir. Ancak bilim dünyası, bu inanışın bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, kalp krizi anında öksürmenin hiçbir tedavi edici etkisi olmadığını ve bu yanlış bilginin hayati riskler taşıyabileceğini belirtti.

Peki, bu efsane nasıl ortaya çıktı ve bilim ne diyor? İşte tüm detaylar...

EFSANENİN KÖKENİ: NEREDEN ÇIKTI BU İNANIŞ?

“Kalp krizi sırasında öksürün” efsanesi, 1990’lı yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hızla popüler oldu.

İddiaya göre, öksürmek kalp ritmini düzenleyebilir, kan dolaşımını artırabilir ve hatta kalbin durmasını engelleyebilir. Bu bilgi, genellikle “kendi kendine kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)” olarak sunuldu ve sosyal medyada, e-posta zincirlerinde hızla yayıldı. Ancak, bu iddianın bilimsel bir temeli olmadığı ortaya çıktı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Hugh Calkins, bu efsanenin kökeninin muhtemelen CPR teknikleriyle ilgili yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını belirterek, “Öksürmenin, kalp durması durumunda kan akışını sürdürebileceği düşüncesi, teorik olarak kulağa mantıklı gelebilir. Ancak, bu durum yalnızca çok spesifik koşullarda, örneğin hastane ortamında ve monitörize edilen hastalarda araştırılmıştır. Gerçek hayatta, kalp krizi sırasında öksürmek hiçbir fayda sağlamaz” dedi.

BİLİM NE DİYOR? ARAŞTIRMALAR EFSANEYİ ÇÜRÜTÜYOR

Kalp krizi, koroner arterlerdeki tıkanıklık nedeniyle kalp kasının yeterli oksijen alamaması sonucu ortaya çıktı. Bu durumda, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve kollara yayılan ağrı gibi belirtiler görüldü. Öksürmenin bu süreci tersine çevirebileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadı.

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan bir makale, kalp krizi sırasında önerilen halk arasındaki yöntemlerin etkinliğini inceledi.

Araştırma, öksürmenin kalp krizinin neden olduğu hasarı azaltmadığını ve kan dolaşımını iyileştirmediğini ortaya koydu.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Elizabeth Klodas, “Kalp krizi, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Öksürmek gibi yöntemler, yalnızca vakit kaybına neden olur ve hastanın hayatta kalma şansını riske atar” uyarısında bulundu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) de bu konuda net bir tavır sergiledi. ESC’nin 2023 kılavuzlarında, kalp krizi belirtileri gösteren bireylerin derhal 112’yi araması ve profesyonel yardım beklemesi gerektiği vurgulandı. Öksürme gibi yöntemlerin, kalp krizine müdahalede yeri olmadığı açıkça belirtildi.

UZMANLAR UYARIYOR: “ZAMAN KAYBI ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Türkiye’de de kardiyoloji uzmanları, bu efsanenin tehlikelerine dikkat çekti. Kalp krizi anında her saniye kritik önem taşır. Öksürmek yerine, hastanın hemen bir sağlık kuruluşuna ulaşması hayatta kalma olasılığını artırır. Bu tür efsaneler, insanları yanlış yönlendirerek tedaviye geç kalmalarına neden olabilir.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan kardiyovasküler hastalıklar uzmanı Dr. Frank Hu da benzer bir uyarıda bulundu:

“Toplumda yanlış bilgilerin yayılması, halk sağlığı için ciddi bir tehdit. Kalp krizi belirtileri fark edildiğinde, aspirin almak gibi basit ama kanıtlanmış yöntemler bile öksürmekten daha etkili olabilir. Ancak en doğrusu, vakit kaybetmeden tıbbi yardım almaktır.”

TOPLUMDA YANLIŞ BİLGİLERLE MÜCADELE

Bu efsanenin yaygınlaşmasının bir diğer nedeni, sağlık okuryazarlığının düşük olması ve internette doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılması.

Uzmanlar, bu tür yanlış bilgilerin önüne geçmek için sağlık eğitimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Calkins, “Halkı bilinçlendirmek, yanlış inanışların yayılmasını engellemenin en etkili yoludur. Okullarda ve topluluklarda temel ilk yardım eğitimleri yaygınlaştırılmalı” önerisinde bulundu.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı da benzer bir çağrıda bulundu. Bakanlık, kalp krizi belirtileri ve doğru müdahale yöntemleri konusunda halkı bilgilendirmek için düzenli kampanyalar düzenledi. Özellikle genç nüfusta kalp krizi vakalarının artması, bu tür eğitimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Kalp krizi belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En yaygın belirtiler şunlar:

-Göğüste sıkışma, baskı veya ağrı

-Kollara, boyna, çeneye veya sırta yayılan ağrı

-Nefes darlığı

-Soğuk terleme

-Mide bulantısı veya baş dönmesi

Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde şu adımların izlenmesini önerdi:

-Hemen 112’yi arayın: Acil servis ekipleri, en hızlı şekilde müdahale edebilir.

-Sakin kalmaya çalışın: Panik, kalp üzerindeki yükü artırabilir.

-Aspirin çiğneyin (eğer alerjiniz yoksa): 300 mg’lik bir aspirin, kan pıhtılaşmasını azaltabilir.

-Hareketsiz bekleyin: Gereksiz hareket, kalbin iş yükünü artırabilir.

GERÇEK ÇÖZÜM, BİLİMDE!

“Kalp krizi geçirirken öksürün” efsanesi, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle çürütülmüş durumda. Kalp krizi, ciddiye alınması gereken bir acil durum ve bu tür yanlış inanışlar, hayati önem taşıyan dakikaların boşa harcanmasına neden olabilir.

Uzmanlar, toplumun doğru bilgiye ulaşması ve sağlık okuryazarlığının artırılması için çağrıda bulundu.

Kalbinizi korumanın en iyi yolu, bilimsel gerçeklere güvenmek ve acil durumlarda profesyonel yardım almak.