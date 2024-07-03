Kalp krizi geçirmemize 4 saniye kalmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi geçirmemize 4 saniye kalmıştı

Avusturya maçının son saniyeleri geçmek bilmedi. Bitiş düdüğüyle üzerimizden adeta büyük bir yük kalktı!

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yendi, çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın son anları nefes kesti. Adeta hop oturduk, hop kalktık.

Hele o son saniye yok mu... A Milli Takımımız 2-1 öndeydi... Mert Günok yaptığı mükemmel kurtarışla hepimizi sevince boğmuştu.

Artık hepimiz "Hakem bitir" diye bağırıyorduk. Maçı anlatan spiker de Portekizli hakem Artur Dias'a seslenip, "Bitir Dias, bitir Dias. Bitir artık" ifadelerini kullandı, bizlere tercüman oldu.

Düdük çaldığında Ay-Yıldızlı futbolcularımız sevinçten yere yığıldı, Tüm Türkiye mutluluktan havalara uçtu.

Tarihe geçen, unutulmaz anlar yaşandı.

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