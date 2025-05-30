Kalp krizi geçirmişti: Banka müdürüne gözyaşlarıyla veda!

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da uzun yıllardır banka müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Selahattin Demirci, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitirdi.

54 yaşındaki Selahattin Demirci'nin cenazesi Şadırvan Camii'nde cuma namazının ardında düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, siyasetçi, bürokrat, işadamı, bankacı, yakınları ve sevenleri katıldı.

Şehrin tanınan ve sevilen simalarından olan Demirci, Halatçıyaması Mezarlığı Aile mezarlığında dualar ve göz yaşları arasında defnedildi.