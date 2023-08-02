Kalp krizi kadın ve erkeklerde farklı görülüyor

Editör: Erkavim Yıldırım
Kalp krizi halk arasında en korkulan hastalık. Her an nerede geleceğini düşünmek bile ciddi sorunlara neden oluyor.
Kalp krizi bazı belirtileri aslında kendini gösteriyor. Mesela kadınlarda gaz sıkışmasına benzer ağrılar erkeklerde göğüs daralması kalp krizinin en erken belirgin habercisi.
KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ
Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken belirtiler görülüyor. O belirtiler şöyle:
Göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi
Terleme
Mide bulantısı veya kusma
Omuzda ağrı
Kadınlarda kalp krizi belirtileri;
Birkaç gün sürebilen olağandışı yorgunluk ya da ani gelen yorgunluk hissi
Uyku bozuklukları
Endişe hissi
Sersemlik
Nefes darlığı
Hazımsızlık ya da gaza benzer bir ağrı
Sırtın üst kısmında, omuzlarda ya da boğazda ağrı
Çenede ya da çeneye kadar yayılan ağrı
Göğsün ortasında kola kadar yayılabilen basınç ya da ağrı hissi
Boyun ve çene ağrısı
Baş dönmesi veya bayılma
Nefes darlığı
Şiddetli endişe veya karışıklık hissi
Erkeklerdeki kalp krizi belirtileri ise şöyle:
Göğüste ağrı ya da basınç hissi, ara ara gelip gidebilen ya da sabit ve yoğun bir sıkışma hissi, ağırlık ve baskı hissi
Kollar, sol omuz, sırt, boyun, çene veya mide dahil olmak üzere vücudun üst bölümünde ağrı veya rahatsızlık hissi
Hızlı ve düzensiz kalp atışı
Hazımsızlığa benzer bir mide rahatsızlığı
Dinlenirken bile yeterince hava alamıyormuş hissi
Baş dönmesi veya bayılacakmış gibi hissetme
Soğuk terleme
İHA