Kalp krizi kadın ve erkeklerde farklı görülüyor

Erkeklerde kalp krizi kadınlardan iki kat daha fazla. Bu nedenle erkeklerde ve kadınlarda kalp krizi belirtileri aynı olmuyor. İşte o farklar…

KAYNAK: İHA
Kalp krizi kadın ve erkeklerde farklı görülüyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Kalp krizi halk arasında en korkulan hastalık. Her an nerede geleceğini düşünmek bile ciddi sorunlara neden oluyor.

Kalp krizi bazı belirtileri aslında kendini gösteriyor. Mesela kadınlarda gaz sıkışmasına benzer ağrılar erkeklerde göğüs daralması kalp krizinin en erken belirgin habercisi.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ

Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken belirtiler görülüyor. O belirtiler şöyle:


Göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi

Terleme

Mide bulantısı veya kusma
Omuzda ağrı

Kadınlarda kalp krizi belirtileri;

Birkaç gün sürebilen olağandışı yorgunluk ya da ani gelen yorgunluk hissi

Uyku bozuklukları

Endişe hissi

Sersemlik

Nefes darlığı

Hazımsızlık ya da gaza benzer bir ağrı

Sırtın üst kısmında, omuzlarda ya da boğazda ağrı

Çenede ya da çeneye kadar yayılan ağrı

Göğsün ortasında kola kadar yayılabilen basınç ya da ağrı hissi

Boyun ve çene ağrısı

Baş dönmesi veya bayılma

Nefes darlığı

Şiddetli endişe veya karışıklık hissi

Erkeklerdeki kalp krizi belirtileri ise şöyle:

Göğüste ağrı ya da basınç hissi, ara ara gelip gidebilen ya da sabit ve yoğun bir sıkışma hissi, ağırlık ve baskı hissi

Kollar, sol omuz, sırt, boyun, çene veya mide dahil olmak üzere vücudun üst bölümünde ağrı veya rahatsızlık hissi

Hızlı ve düzensiz kalp atışı

Hazımsızlığa benzer bir mide rahatsızlığı

Dinlenirken bile yeterince hava alamıyormuş hissi

Baş dönmesi veya bayılacakmış gibi hissetme

Soğuk terleme

İHA

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