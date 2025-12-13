Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekledi, tokluk hissi verdi ve kan şekeri seviyelerini dengeledi. İçerdiği alfa-linolenik asit (ALA) adlı omega-3 yağ asidi, kalp damar hastalıkları riskini azalttı.

Birkaç çalışma, düzenli keten tohumu tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve tansiyonu kontrol altına aldığını gösterdi.

Harvard Üniversitesi beslenme epidemiyoloğu Dr. Frank Hu, bitkisel omega-3 kaynaklarının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Araştırmaları, ALA alımının kalp hastalığı ölüm riskini azalttığını ortaya koydu.

Penn State Üniversitesi'nden Dr. Penny Kris-Etherton, keten tohumunun lif ve omega-3 kombinasyonunun kolesterolü düşürmede etkili olduğunu ifade etti.

Keten tohumu ayrıca lignanlar bakımından dünyanın en zengin kaynağıydı. Bu antioksidan bileşikler, özellikle meme kanseri riskini azaltmada rol oynadı. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, yüksek lignan alımının kanser riskini düşürdüğünü belirtti.

Ünlü bütüncül tıp uzmanı Dr. Andrew Weil, keten tohumunu diyetlere eklemenin tek en önemli değişiklik olabileceğini belirtti ve sağlık yararlarını övdü. Fonksiyonel tıp öncüsü Dr. Mark Hyman ise keten tohumunu omega-3, lif ve lignanlar açısından güçlü bir süper gıda olarak tanımladı.

Hafif cevizimsi tadı sayesinde keten tohumu, yoğurttan salatalara, smoothielerden ekmeklere kadar pek çok yemeğe kolayca eklendi.

Uzmanlar, besinlerin daha iyi emilmesi için tohumların öğütülerek tüketilmesini tavsiye etti.

Günlük 1-2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, bu yararları elde etmek için yeterli oldu.

Bilimsel veriler, keten tohumunun kalp-damar hastalıklarından diyabete, sindirim sorunlarından potansiyel kanser korumasına kadar geniş bir yelpazede etkili olduğunu doğruladı.