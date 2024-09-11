Kalp krizi riskini erken tespit eden yöntem: Sanal anjiyo ile hızlı ve ayrıntılı inceleme

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, sanal anjiyonun kalp damarlarının görüntülerini kısa sürede alarak sonuçların hızla değerlendirildiğini belirtti. Sanal anjiyonun damar tıkanıklıkları ve plak oluşumlarını yüksek çözünürlükte ve ayrıntılı bir şekilde tespit ettiğini vurgulayan Sağ, "Bu yöntem, günümüzde kalp krizi riskini değerlendirmede önemli bir araçtır. Sanal anjiyo ile hastalardaki olası kalp krizi riski erken aşamada anlaşılabilir" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi gibi invaziv olmayan, hızlı ve güvenilir yöntemlerin kalp sağlığını korumada ve olası riskleri erken aşamada tespit etmede önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sağ, modern tıbbın sunduğu bu ileri teknoloji görüntüleme yönteminin kalp damarlarının durumunu ayrıntılı inceleme imkanı sunduğunu ifade etti.

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"KALP DAMARLARININ DURUMUNU AYRINTILI İNCELEME İMKANI VERİYOR"

Göğüs ağrısı şikayeti olan hastalar için en son teknolojiyle geliştirilen BT anjiyografinin, kalp damarlarının durumunu yüksek çözünürlükte ve ayrıntılı bir şekilde inceleme imkanı sağladığını belirten Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, "BT teknolojisi ile gerçekleştirilen bu işlem, klasik anjiyografiye göre çok daha konforlu ve hızlıdır" dedi.

"GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE ALINIP DEĞERLENDİRİLİYOR"

Koroner BT Anjiyografi hakkında bilgi veren Sağ, bu yöntemin kalp damarlarının durumunu değerlendirmek için kullanılan non-invaziv bir görüntüleme tekniği olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sağ, "Koroner BT Anjiyo, kalp damarlarının görsel olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Girişimsel bir yöntem olmadığı için şüpheli durumlarda kolayca uygulanabilir ve gerçekten koroner anjiyo ihtiyacı olup olmadığını gösterir. Bu yöntem, kalp damarlarını yüksek çözünürlükte görüntülemek için X-ışınları ve kontrast madde kullanır. Görüntüler kısa sürede alınır ve hızla değerlendirilir. Damar tıkanıklıklarını ve plak oluşumlarını tespit ederek, kalp krizi riskini değerlendirmede önemli bir araçtır. Ayrıca belirtilerin koroner arter hastalığı (KAH) ile ilişkili olup olmadığını belirlemek ve daha önce bypass veya stent uygulanmış hastaların durumunu izlemek için de uygundur" dedi.

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