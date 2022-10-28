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Kalp krizi ve felç riskini artırıyorlar o ilaçlardan uzak durun

Prof. Dr. Meral Kanbak, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan bir maddenin uzun süreli kullanım sonrası yüksek tansiyonu olanlarda kalp hastalığı ve felç riskini artırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 06:31
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Kalp krizi ve felç riskini artırıyorlar

Kalp krizi ve felç riskini artırıyorlar o ilaçlardan uzak durun
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Meral Kanbak, kronik hastalıklar, ameliyat sonrası ağrılar, kanser ağrıları gibi çok geniş bir alanda ağrı kontrolünü sağlayan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına gerektiğinde mutlaka başvurulması gerektiğini vurguladı. Prof. Kanbak, kontrolsüz ağrı kesici kullanımının ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu açıkladı.

Prof. Kanbak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayımlanan 2020 Yılı İlaç Pazarı Gözlem Raporu'na göre, Türkiye ilaç pazarının 50,39 milyar liralık satış değerine, ilaç satış hacminin de 2,27 milyar kutuya yükseldiğinin de altını çizdi.

KANBAK: FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

SGK ile özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç arasında ilk üç sırayı, ağrı kesicilerin olduğunu söyleyen Prof. Kanbak şunları söyledi:

"Elden satılan ilaçlar arasında ağrı kesici özellikli olanların oranı yüzde 35'e ulaşırken, bunu yüzde 30,2 ile romatizma tedavisinde kullanılanlar ile antiinflamatuvar ilaçlar izledi. Türkiye'de en çok satılan ilaç ağrı kesiciler. Uzun süreli parasetamol kullanımı, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor. O nedenle o tür ilaçların mutlaka uzman kontrolünde kullanılması gerekiyor."

Parasetamol ile ilgili Şubat 2022'de yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarını da sunan Kanbak, şu açıklamalarda bulundu:değerlendirmelerde bulundu:

"Edinburgh Üniversitesi'nce yapılan ve İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen bu araştırmada, yüksek tansiyon öyküsü olan 110 hastaya, kronik ağrılı hastalarda rutin olarak reçete edilen günde 4 kez 1 gram parasetamol veya 2 hafta boyunca eşleştirilmiş bir plasebo verildi. Tüm hastalar, rastgele ve kör sıra ile her iki tedaviyi de aldı. Araştırma sonunda, parasetamol kullananların, plasebo alanlara kıyasla sistolik kan basıncında 5 mmHg'lik bir artış görüldü. Araştırma sonuçları, bu artışın kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 artırmasının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu olanlar ile kalp hastalığı veya felç riski taşıyanlarda parasetamol kullanımında daha dikkatli olunması gerekiyor. Genellikle kronik ağrı tedavisinde kullanılan parasetamol için uzun süreli reçetesi olan hastaların, mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili dozu seçmeleri gerektiği belirtiliyor."

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