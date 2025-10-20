YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, kalp krizine bağlı hayati komplikasyonları başarıyla tedavi etmeye devam ediyor. Özellikle Prof. Dr. Abdullah İçli öncülüğünde gerçekleştirilen ileri düzey tedavi ve girişimler, hem bölgesel hem de ulusal sağlık alanında büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde, 70 yaşındaki bir kadın hasta, başka bir sağlık kuruluşunda yapılan koroner anjiyografi sonrasında kalbin en kritik damarında tam tıkanıklık saptanmasıyla kalp krizine bağlı ciddi bir tabloya girdi. Hastanın durumu, kalp krizinin en ağır komplikasyonlarından biri olan ventriküler septal rüptür ile birleşince, yaşam riski kritik seviyeye yükseldi. Bu komplikasyonda kalbin sağlıklı ve kirli kanının birbirine karışması nedeniyle ciddi kalp yetmezliği ve şok gelişiyor.

Prof. Dr. Abdullah İçli liderliğindeki Kardiyoloji Kliniği ekibi, hastanın ameliyat için çok yüksek riskli bulunmasına rağmen, kasık damarından girilen kapalı yöntemle müdahalede bulundu. Yapılan ileri girişim sonucunda hasta başarılı bir şekilde hayata döndü.

Kalp krizi sonrası gelişen ventriküler septal rüptür, dünya genelinde yüksek ölüm riski taşıyan bir durum olarak biliniyor. Ancak NEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, deneyimli hekimleri ve ileri teknolojik altyapısı sayesinde bu kritik vakaları uzun süredir başarıyla tedavi ediyor.

Prof. Dr. Abdullah İçli, “Kalp krizi sonrası ortaya çıkan komplikasyonlarda hızlı ve doğru müdahale hayat kurtarıyor. Ekibimizle birlikte, hastalarımıza en güvenli ve etkili tedaviyi sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Bu önemli başarıda emeği geçen ekipte Prof. Dr. Hakan Akıllı, Prof. Dr. Mehmet M. Burhan Oflaz, Dr. Öğr. Üyesi Sefa Tatar, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Yavuz ve tüm Kardiyoloji Anjiyo Ekibi de yer alıyor. Hastanenin bu tür yüksek riskli vakalardaki başarısı, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bölgesel ve ulusal sağlık hizmetlerindeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Kalp krizinin ülkemizde ve dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biri olduğu göz önüne alındığında, bu tür ileri tedavi başarıları, hem hasta hem de toplum sağlığı açısından büyük değer taşıyor.