Kalp krizinden bir ay önce görülüyor! İşte çokça görülen belirti... Uzmanlar ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 17.9 milyon insan kalp hastalıklarından hayatını kaybetti.

Kalp krizinin önlenmesi ve erken belirtilerinin tanınması, hayat kurtarıcı olabilir.

Uzmanlar, kalp krizinden bir ay önce görülen belirti ve uyarılar konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla araştırmalar yaptı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Kardiyolog Dr. Ahmet Demir, "Birçok kadın, kalp krizi öncesinde açıklanamayan bir yorgunluk hissi yaşadıklarını ifade eder. Bu durum, kalp kasının yeterince çalışmadığını gösterebilir" dedi.

2017 yılında yapılan bir araştırma, kalp krizi geçiren kadınların %70'inin, krizden önceki bir ay içinde aşırı yorgunluk hissettiğini ortaya koydu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yılmaz, kalp krizinin önceden bazı belirtilerle kendini gösterebileceğini vurguladı.

Mehmet Yılmaz, "Kalp krizi geçiren birçok hasta, krizden önceki haftalarda bazı uyarı işaretleri yaşadığını bildiriyor. Bu belirtiler arasında en yaygın olanı, olağandışı yorgunluk ve nefes darlığıdır" dedi.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşü destekledi. Circulation dergisinde yayınlanan bir çalışmada, kadınların %85-90'ının kalp krizinden önce birden fazla belirti yaşadığı ortaya konuldu. Bu belirtiler arasında olağandışı yorgunluk, uyku bozuklukları, nefes darlığı ve hazımsızlık gibi semptomlar yer aldı.

KALP KRİZİNDEN ÖNCE GÖRÜLEN YAYGIN BELİRTİLER

Olağandışı Yorgunluk: Fiziksel veya zihinsel aktiviteyle ilişkili olmayan aşırı yorgunluk, kalp krizinin önemli bir belirtisi olabilir. Bu yorgunluk, günün ilerleyen saatlerinde artabilir.

Nefes Darlığı: Derin nefes alamama veya nefes darlığı, kalp krizinden önce sıkça görülen bir belirtidir. Bu durum, özellikle efor sarf edildiğinde daha belirgin hale gelir.

Hazımsızlık ve Mide Rahatsızlıkları: Mide ekşimesi, hazımsızlık veya karın ağrısı gibi belirtiler, kalp krizinin habercisi olabilir. Bu semptomlar genellikle hafif başlar ve zamanla şiddetlenir.

Uyku Bozuklukları: Uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu, kalp krizinden önce görülen yaygın belirtilerden biridir. Bu durum, özellikle kadınlarda daha sık görülür.

Anksiyete ve Kaygı: Kalp krizinden önce artan kaygı ve anksiyete hissi, vücudun yaklaşan bir kriz için verdiği bir uyarı olabilir.

Kalp krizinin belirtilerini erken fark etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önemli.

Dr. Yılmaz, "Kalp krizi belirtileri yaşayan kişilerin, bu belirtileri hafife almadan hemen bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Erken müdahale, kalp krizinin etkilerini azaltmada kritik rol oynar" dedi.