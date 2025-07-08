Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!

Yer fıstığı, lezzetli bir atıştırmalık olmanın ötesinde, kalp sağlığını destekleyen bir süper besin olarak bilim dünyasının radarında.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, yer fıstığının damar tıkanıklığı riskini azalttığını, kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü artırdığını ve kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, doğru miktarda ve uygun şekilde tüketildiğinde yer fıstığının adeta bir “gençlik aşısı” gibi çalıştığını vurguladı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından desteklenen bir çalışma, yer fıstığının kalp-damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.

Vanderbilt Üniversitesi’nden Dr. Xiao-Ou Shu’nun liderlik ettiği ve Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, 70 binden fazla Amerikalı ve 130 bin Çinli üzerinde yapılan incelemelerde, haftada 30 gram yer fıstığı tüketiminin ani ölüm riskini %17-21, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskini ise %23-38 oranında azalttığını gösterdi.

Dr. Shu, “Yer fıstığı, uygun fiyatlı bir besin olmasına rağmen, içeriğindeki sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlarla kalp sağlığını desteklemede güçlü bir etkiye sahip” dedi.

Yer fıstığının bu faydaları, içerdiği tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinden kaynaklandı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, “Yer fıstığı, E vitamini, magnezyum, folik asit ve polifenolik asitler gibi bileşenlerle damar sertliğini önleyebilir ve kan akışını düzenleyebilir. Özellikle haşlanmış yer fıstığı, resveratrol adlı kalp dostu bir bileşenin en yüksek olduğu form” açıklamasında bulundu.

Penn State Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Penny Kris-Etherton da yer fıstığının anti-inflamatuar özelliklerine dikkat çekti:

“Yer fıstığı, damar duvarlarında iltihaplanmayı azaltarak kalp krizi riskini düşürebilir. Düzenli ve ölçülü tüketim, kolesterol seviyelerini dengelemek için etkili bir strateji.”

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışmada, yer fıstığının kötü kolesterolü (LDL) %10’a kadar düşürebildiği ve iyi kolesterolü (HDL) artırdığı belirtildi.

YER FISTIĞINI NASIL TÜKETMELİ?

Uzmanlar, yer fıstığının faydalarından yararlanmak için tüketim şekline dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Emory Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Laurence Sperling, “Kavrulmuş ve tuzlanmış yer fıstığı, yüksek sodyum içeriği nedeniyle çiğ veya haşlanmış formuna kıyasla daha az sağlıklı. Haşlanmış yer fıstığı, hem kalori hem de yağ açısından daha hafif ve resveratrol içeriğiyle kalp sağlığı için ideal” dedi.

Beslenme uzmanı Dr. Isabel Smith ise porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekti:

“Yer fıstığı kalorisi yüksek bir besin, bu yüzden günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) tüketmek yeterli. Aşırı tüketim, kilo alımına neden olabilir ve bu da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.”

Smith, yer fıstığını salatalara ekleyerek, fıstık ezmesi olarak sabah kahvaltılarında ya da haşlanmış olarak ara öğünlerde tüketmeyi önerdi.

Yer Fıstığının Diğer FaydalarıYer fıstığının kalp sağlığına katkıları kadar diğer faydaları da dikkat çekti.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışmaya göre, yer fıstığı düzenli tüketildiğinde kolon ve mide kanseri riskini azaltabiliyor.

İçerdiği niasin, Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletirken, yüksek lif içeriği sindirim sistemini destekliyor ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oldu.

Ancak uzmanlar, yer fıstığı alerjisi olanların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden alerji uzmanı Dr. Robert Wood, “Yer fıstığı, ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilen bir besin. Alerji şüphesi olanlar, tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalı” dedi.

Ayrıca, fitik asit içeriği nedeniyle aşırı tüketim mineral emilimini engelleyebilir, bu yüzden ölçülü tüketim kritik.

KALP SAĞLIĞI İÇİN EK ÖNERİLER

Kardiyologlar, yer fıstığını Akdeniz tipi bir beslenme düzeniyle birleştirmenin kalp sağlığını maksimize edeceğini belirtti.

Dr. Sperling, “Taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve zeytinyağıyla zenginleştirilmiş bir diyet, yer fıstığının faydalarını artırır. Ayrıca, haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz ve sigaradan uzak durmak, kalp krizi riskini %40’a kadar azaltabilir” dedi.

Türkiye’de kalp-damar hastalıkları, toplam ölümlerin yaklaşık %40’ını oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, düzenli sağlık kontrolleri, stres yönetimi ve dengeli beslenme, bu riski azaltmada kilit rol oynuyor. Yer fıstığı gibi besinler, bu mücadelede güçlü bir müttefik olarak öne çıkıyor.

KALBİNİZİ GENÇ TUTUN!

Yer fıstığı, uygun miktarda tüketildiğinde kalp sağlığını destekleyen, uygun fiyatlı ve lezzetli bir seçenek.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu mütevazı besinin damarları güçlendirdiğini, kolesterolü dengelediğini ve kalp krizi riskini azalttığını doğruladı.