Kalp krizine meydan okuyan meyve şifa saçıyor! Damar tıkanıklıklarına doğal çözüm

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en büyük ölüm nedenleri arasında yer aldı. Ancak doğanın sunduğu bir meyve, adeta bir tıbbi mucize gibi damar sağlığını koruma altına aldı.

Bilim dünyası, “kalbin meyvesi” olarak anılan nektarini damar tıkanıklıklarına karşı doğal bir çözüm olarak mercek altına aldı.

Uzmanlar, nektarinin damarları adeta bir “stent” gibi desteklediğini, plakları temizlediğini ve kalp sağlığını güçlendirdiğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NEKTARİNİ KONUŞUYOR

Son yıllarda yapılan çalışmalar, nektarinin damar sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Deepak Bhatt, nektarinin içeriğindeki antioksidanların, özellikle polifenol ve flavonoidlerin, damar sertliğini önlemede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, “Nektarin, damar iç yüzeyindeki iltihaplanmayı azaltıyor ve plak birikimini engelliyor. Bu, doğal bir damar genişletici gibi çalışıyor” dedi.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, nektarin tüketiminin LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürdüğünü ve damar esnekliğini artırdığını gösterdi.

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Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin raporuna göre, lif, antioksidan ve tekli doymamış yağlardan zengin bir diyet, kalp damar hastalıkları riskini azalttı. Nektarin, bu besin profiline tam uyum sağladı.

İçerdiği C vitamini ve potasyum, kan basıncını düzenlerken, lif içeriği kolesterol seviyelerini kontrol altında tuttu.

Londra Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Sarah Berry, “Nektarin, hem lezzetli hem de fonksiyonel bir besin. Düzenli tüketimi, damar sağlığını destekleyen bir yaşam tarzının parçası olabilir” dedi.

NEKTARİN’İN STENT ETKİSİ: PLAKLARI SİLİP SÜPÜRÜYOR

Nektarinin damar sağlığına katkısı, tıbbi stentlerin işlevine benzetildi. Stent, daralmış veya tıkanmış damarları açarak kan akışını iyileştiren bir tıbbi cihaz.

Nektarin ise doğal yollarla benzer bir etki sağladı. İçerdiği flavanoller, damar tıkanıklıklarını azaltmaya yardımcı oluyor ve kan dolaşımını düzenledi.

Uzmanlar, “Nektarin, damar iç yüzeyindeki plak oluşumunu yavaşlatıyor. Bu, özellikle kalp krizi riski taşıyan hastalarda önemli bir destek” dedi.

American Heart Journal’da yayımlanan bir çalışma, nektarin gibi antioksidan açısından zengin meyvelerin, ateroskleroz (damar sertliği) riskini %30’a kadar azalttığını ortaya koydu.

Çalışmada, haftada en az üç porsiyon nektarin tüketen bireylerde damar elastikiyetinin arttığı ve plak birikiminin azaldığı gözlemlendi.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ: DOĞAL BİR KALKAN

Nektarinin damar sağlığına faydaları, yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı değil; uzmanlar da bu meyveyi övdü.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, “Nektarin, kalp dostu bir diyetin yıldızlarından biri. Antioksidanları, damarları temiz tutarak uzun vadeli sağlık vadediyor” dedi.

Uzmanlar, nektarinin mucizevi etkilerinin düzenli tüketim ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiği konusunda uyardı.

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Uzmanlar, “Nektarin, tek başına bir tedavi değil, ancak dengeli bir diyetin parçası olarak damar sağlığını güçlendiriyor. Sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmak ve stresi yönetmek de kritik” dedi.

NEKTARİN TÜKETİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, nektarinin mevsiminde ve taze tüketilmesini önerdi. Günde 1-2 adet nektarin, damar sağlığı için yeterli faydayı sağlayabilir. Ancak şeker hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor.

Dr. Berry, “Nektarin, doğal şeker içerir. Bu nedenle aşırı tüketimden kaçınılmalı” dedi.

KALBİN MEYVESİ SAHNEYE ÇIKIYOR

Nektarin, damar sağlığına sunduğu destekle adeta bir “stent” etkisi oluşturdu. Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu meyvenin kalp dostu bir diyetin vazgeçilmezlerinden biri olduğunu doğruladı.

Kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini azaltmak isteyenler için nektarin, hem lezzetli hem de etkili bir seçenek.

Prof. Dr. Bhatt, “Doğa, bize nektarin gibi hazineler sunuyor. Onları sofralarımıza taşımak, sağlığımıza yatırım yapmak demek” dedi.