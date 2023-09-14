Kalp krizini neler tetikler

Kalp krizi, kalbi besleyen koroner arter damarlardan veya dallarından herhangi birisinin tıkanmasıyla gelişir. İşte, kalp krizini artıran nedenler?

Kalp krizini neler tetikler

Kanda bazı maddelerin yüksekliğinin kalp krizi riski ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor. Bunlar arasında karaciğerden üretilen ve iltihap göstergesi olan C-reaktif protein, bir kan yağı-proteini olan lipoprotein, bir amino asit olan homosistein, bir pıhtılaşma faktörü olan fibrinojen bulunuyor.

Diyabet kalp krizinin en önemli nedenleri arasında yer alır. Diyabet hastaları en sık kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunun nedeni ise diyabetin damar duvarının esnekliğini bozması, kanda pıhtılaşmayı artırması ve damar iç yüzeyindeki hücre hasarını kolaylaştırması olarak açıklanıyor.

Yüksek kan basıncı da kalp krizinin riskini artırıyor. Üstelik sadece kalp krizi riskini değil, inme ve kalp yetersizliği riskini de çok belirgin olarak yükseltiyor. Yüksek tansiyon hastası olmak istemiyorsanız, tuz tüketimini azaltarak düzenli egzersiz yapmalısınız.

Özellikle 1. derece yakınlarınızda kalp krizi olması kişinin riskini arttırıyor. Ancak bireyin kolesterol seviyeleri ideal seviyede ise genetik olmasına rağmen riskin aslında önemli derecede artmadığı söyleniyor.

Obezite damarlarda erken yaşlanma ve işlev bozukluğunun yanı sıra sertleşmeye ve kalp krizine yol açıyor. Kalp krizine karbonhidrat ve lipid metabolizmalarını bozarak neden oluyor.

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