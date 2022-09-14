﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...

Kalp krizinin birden biri gelmesi olasılığı çok yüksek değil. Bu nedenle, kalp krizinden önce gelebilecek bazı uyarıları bilmekte fayda var. İşte o belirtiler.

UYKUSUZLUK RAHATSIZLIĞI

Bazı hastalar, kalp krizine yol açan aylarda anksiyete ve uykusuzluk atakları yaşadıklarını bildirmiştir. Bu, vücutta bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren bir sinyal olabilir.



TÜM GÖĞÜSTE AĞRI

Erkeklerde görülenin aksine, kadınlarda göğüsteki ağrılar sol tarafta yer alan belirli bir noktada olmayabilir, göğüste herhangi bir noktaya uzanabilir ve tutukluk hissine neden olabilir.

ÇENE VE BOYUNDA AĞRILAR

Özellikle kadınlarda sol koldaki klasik ağrı kendini göstermeyebilir ve yerini boyun veya çene ağrısına bırakabilir. Kadınlarda ağrı kademeli veya ani olabilir ve şiddetlenmeden önce aralıklı olabilir.



KARIN AĞRISI

Kalp krizi öncesi şiddetli mide ağrısı ortaya çıkabilir ve karın bölgesinde çok yoğun bir basınç hissi yaşanabilir. Bu belirti grip, ülser veya mide asidi problemleriyle karıştırılabilir.

BAŞ DÖNMESİ, MİDE BULANTISI VE NEFES DARLIĞI

Özellikle kadınlarda, kalp krizinin bu belirtileri, herhangi bir zamanda ve belirgin bir sebep olmaksızın kombinasyon halinde ortaya çıkabilir.

AŞIRI TERLEME

Aşırı terlemenin bir stres durumuyla ilişkili olduğu hissedilebilir. Uzmanlar, özellikle terlemenin kökeni net değilse, bir kontrolden geçilmesini tavsiye etmektedir.

TÜKENMİŞLİK

Bazı insanlar, kalp krizi öncesinde oturdukları veya aşırı hareket etmedikleri halde yorgun ve bitkin hissettiklerini belirtmiştir. Odadan odaya geçmek gibi basit durumlar bile çok yorucu görülebilir.

ANKSİYETE

Kalp krizi, ölüm korkusuyla bağlantılı yoğun anksiyeteye neden olabilir. Kalp krizinden kurtulanlar genellikle benzer bir duyguyu anlatırlar. Şiddetli anksiyeteye kalp çarpıntısı eşlik edebilir.

GÖĞÜSTE AĞRISI

Göğüs ağrısı, Göğüste kuvvetli bir ağırlık veya kuvvetli bir baskı hissi ortaya çıkar. Bazı durumlarda bu ağrının hazımsızlık veya mide problemlerinden kaynaklandığı düşünülür. Şüpheniz varsa, derhal tıbbi yardım alın.

ÖKSÜRÜK

Kalıcı bir öksürüğün varlığı, akciğerlerde sıvı birikiminin yanı sıra yaklaşan bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Kan tükürürseniz bu ihtimal kuvvetlenir. Kalp krizi belirtilerini bronşit veya pnömoni belirtileriyle karıştırmamaya dikkat edin.

BAŞ DÖNMESİ VE VERTİGO

Baş dönmesi ve vertigo kalp krizinden önce gelebilir ve yaklaşan bilinç kaybı veya bayılma belirtilerine neden olabilir. Ayrıca aritmilere ve kalp ritmindeki ani değişikliklere de neden olabilirler.

YORGUNLUK



Güçlü bir yorgunluk ve halsizlik hissi, kalp krizinin gelişini haber verebilir. Bu, uzmanlara göre kalp krizinden birkaç gün veya hafta önce bile ortaya çıkabilen hafife alınmaması gereken bir belirtidir. Şiddetli yorgunluk başka rahatsızlıkların da bir işareti olabilir. Şüpheniz varsa, doktorunuza danışın.

MİDE BULANTISI VE İŞTAHSIZLIK

Diğer yaygın belirtiler mide bulantısı ve iştahsızlıktır. Kalp krizinden kısa bir süre önce veya kalp krizi sırasında kusma meydana gelebilir. Kalp problemleri iştah ve sindirime müdahale edebilir.

KOLLARDA AĞRI

Kalp krizi vakalarının çoğunda, özellikle erkeklerde ağrı göğüste başlar ve kollara, omuzlara ve dirseklere, ayrıca boyun, çene ve karına da yayılır. Bazen göğüs ağrısı ortaya çıkmaz ve bir kolda, iki kolda veya omuzlar arasında ağrı ortaya çıkabilir. Ağrı sürekli veya aralıklı olabilir.

HIZLI VEYA DÜZENSİZ KALP ATIŞI

Uzmanlara göre hızlı ve düzensiz kalp atışı, özellikle güçsüzlük, baş dönmesi ve nefes almada zorluk ile birlikte ortaya çıktığında kalp krizi, kalp yetmezliği veya aritmiye işaret edebilir. Aritmiler tedavi edilmezse ani ölüme neden olabilir.

SOLUNUM GÜÇLÜKLERİ

Nefes almada zorluk ve nefes darlığı, astım veya KOAH gibi bir akciğer sorununu gösterebilir. Ancak aynı belirtiler kalp krizi veya kalp yetmezliği ile bağlantılı uyarı işaretleri de olabilir. Bu belirtiye göğüs ağrıları da eşlik edebilir.

SOĞUK TER

Ani soğuk ter, çok yaygın bir kalp krizi belirtisi olarak kabul edilir. Uzmanlara göre rahat bir koltukta otururken bile aşırı terlemeye başlayabilirsiniz.

ŞİŞKİNLİK

Kalp durması vücutta sıvı birikmesine neden olabilir. Bu durum ayakların, ayak bileklerinin, bacakların veya karnın şişmesine neden olabilir. Bazı durumlarda ani kilo alımı veya iştahsızlık görülebilir.

GÜÇSÜZLÜK

Kalp krizinin yaklaştığı günlerde hastaların açıklayamadığı güçlü bir halsizlik hissi olabilir. Uzmanlara göre, parmaklarınızın arasında bir kağıt tutmak bile zor olabilir.