Kalp masajıyla hayata döndü

Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya ağır yaralanırken, sağlık ekipleri kalbi duran yayayı dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı.

İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada karşıya geçmek isteyen A.A.'ya; B.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 AHY 747 plakalı motosiklet çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle yaya ve motor sürücüsü savrulurken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

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Kalbi durduğu belirtilen A.A.'ya dakikalarca kalp masajı yapan ekipler A.A.'yı yeniden hayata döndürdü. Kazada ağır yaralanan A.A. ile B.Ç. ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ise incelemelerin ardından yol üzerinden kaldırıldı.

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