Kalp masajıyla hayata döndürdü, 11 ay sonra ikinci kez yaşama bağladı!

Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Çakır, yaklaşık 2 ay önce bağırsak ameliyatı için kendisine başvurup, hikayesini dinlediği Ramazan Öğe'nin, bu tarihten yaklaşık 11 ay önce hazine arazisi yüzünden çıkan tartışmada silahla vurulan ve kalp masajıyla hayata döndürdüğü yaralı olduğunu hatırladı. Olaydan sonra dört ay yoğun bakımda kalan, dalağı alınan, bağırsakları ağır hasar gören ve yedi kez ameliyat olan Öğe ise kendisini hayata döndüren doktor olduğunu bilmeden Prof. Dr. Çakır'a başvurduğunu aktardı.

'10-15 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜ'

Prof. Dr. Tuğrul Çakır, 13 ay önce akşamüstü eve giderken bir arkadaşının kendisini telefonla arayıp, akrabasının silahla yaralandığını söylediğini belirterek, "Arkadaşım iki akrabasının silahla yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ben de tam arkadaşımın bahsettiği hastanenin yanından geçiyordum. Hemen acil servise girdim. Ramazan Bey'in durumunun kritik olduğunu gördüm. Sol taraftan giren mermiler iç organları yaralamış, buna bağlı aşırı kan kaybediyordu. Kalp atımları durmuştu. 10-15 dakikalık kalp masajıyla tekrar yaşama döndü. En yakındaki büyük bir hastaneye ambulansla sevk edildi" diye konuştu.

Bir süre sonra hastanın hayatta olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini belirten Prof. Dr. Çakır, 2 ay önce kendisinden randevu alan Ramazan Öğe'nin hikayesini dinlediğinde, geçmişteki olayı hatırladığını ifade etti. Prof. Dr. Çakır, detayları dinlediğinde yaralanan kişi olduğunu anladığını söyledi. Prof. Dr. Çakır, "Kalp atımları duran bir kişinin masajla tekrar hayata döndüğünü görmek ve bir yıl sonra aynı hastayla yolumuzun tekrar kesişmesi inanılmaz bir duyguydu" dedi.

7 AMELİYAT GEÇİRDİ

Olaydan sonra 7 ameliyat olmuş, kalın ve ince bağırsakları dışarı açılan hastaya artık bağırsakların içeri alınmasının zor olduğunun söylendiğini belirten Prof. Dr. Çakır, hastanın, ömür boyu bağırsakları dışarıda kolostomi torbasıyla yaşamak istemediği için kendisine başvurduğunu kaydetti. Yapılan tetkik ve kontrollerden sonra iki ay önce Öğe'yi ameliyata alarak önce kalın bağırsağını içeri aldığını anlatan Prof. Dr. Çakır, "Bu ameliyattan sonra da ince bağırsaklarını içeri aldık. Ameliyatlar sonunda hastamız 13 ay sonra ilk defa tuvaletini yaptı ve tuvalet dışkılaması sağlıklı insanlar şekline döndü. Kendisine kalp masajıyla başlayan dokunuşumuz ve üzerine bizim yaptığımız dokuzuncu ameliyatta tekrar sağlığına döndüğünü görmek bizi ayrı sevindirdi. Meslek hayatımda, en anlamlı hastalarımdan biri" ifadelerini kullandı.

'ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI ÇOK TEHLİKELİDİR'

Ateşli silah yaralanmalarının çok tehlikeli yaralanmalar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakır, en tehlikeli olanın ise iç organ yaralanmalarına bağlı aşırı kan kaybı olduğunu belirtti. Olay yerine yakın bir hastane olmasının bu tip yaralanmalarda çok sevindirici bir durum olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çakır, "Hastamız umarım kalan ömründe sağlıklı bir birey olarak yaşama devam eder" dedi.

VÜCUDUNDA İKİ MERMİ DURUYOR

Ateşli silah yaralanmalarında özellikle kanamayla girilen ilk ameliyatta hastanın yaşam fonksiyonlarının ön planda düşünüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Çakır, şöyle devam etti:

"Tıbben yaşam fonksiyonlarını bozan durumlarda mermiyi arayarak bulmak şart değil. Merminin içeride ömür boyu sorunsuz bir şekilde kalabileceğini de biliyoruz. Bu hastamızda mermilerden ikisi kemik aksamına girdiği için alınması düşünülmemiş. Ortopedi doktorlarımız bu şekilde yaşamasının daha sağlıklı olacağına karar vermiş. Çünkü bazen o mermiyi oradan çıkarırken ağır hasarlara sebep verilebilir."

'4 AY YOĞUN BAKIMDA YATTIM'

Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağı Karaman'da yaşayan Ramazan Öğe ise 13 ay önce işteyken kendisine gelen telefonla bazı kişilerin hazine arazisini telle çevirdiklerini öğrenerek olay yerine gittiğini belirtti. Bu kişilerle önce konuşmaya çalıştığını anlatan Öğe, "Ben şahıslara "Devletin yerini nasıl çevirirsiniz" dedim. Tartışma başladı. Birinde tabanca varmış. Çıkardı bana ateş etti" dedi.

Yaralandıktan sonra hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldığını, orada kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra büyük bir hastaneye sevk edildiğini söyleyen Öğe, 4 ay yoğun bakımda yattığını anlattı.

'ÇOK DUYGULANDIM VE AĞLADIM'

Sonraki süreçte bağırsaklarından yedi kez ameliyat olduğunu, son operasyonda artık ömür boyu kolostomi torbasıyla yaşayacağının söylendiğini aktaran Öğe, yaptığı araştırma sonucu Prof. Dr. Çakır'a ulaştığını belirtti. Yaralanma anında bilinci kapandığı için Prof. Dr. Çakır ile karşılaştığında kendisini hatırlamadığını söyleyen Öğe, "Hocam beni hatırladı. Bana kalp masajı yapan doktorumuz Tuğrul Çakır'mış. O an çok duygulandım. Ağladım. Duygularımı şu an anlatamıyorum. Ameliyat oldum. Allah'a şükür dışarıdaki bağırsaklarım içeri alındı. Mutluyum. Ameliyattan sonra ilk defa tuvalete gittim" diye konuştu.