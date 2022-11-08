Kalp nakli beklemekten bebek beklemeye uzanan hik�ye

�HA�n�n haberine g�re; 37 ya��ndaki Hakan Evin�, ya�ad��� kalp rahats�zl��� nedeniyle Ko�uyolu Y�ksek �htisas E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi�ne ba�vurdu.

Y�r�t�len tetkikler sonucu Evin�'e kalp nakli yap�lmas�na karar verildi. Evin�, Ko�uyolu Y�ksek �htisas E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi Kalp Nakli Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan K�rali �nderli�inde kalp ve damar cerrahisi uzman� Uz. Dr. Mustafa Mert �zg�r ve ekibi taraf�ndan 2017 y�l�nda ameliyata al�nd�. 37 ya��ndaki Hakan Evin�, ba�ar�l� operasyonla sa�l���na kavu�tu. Operasyon sonras� hayata tutunan ve evlenen Evin�, e�inin hamile olmas�yla ikinci bir mutluluk ya�ad�. Evin�in kalp nakli beklemekten bebek beklemeye uzanan hayat hikayesi, organ nakli bekleyen hastalara ilham oluyor.

�AMEL�YAT SONRASINDA EVLEND�, HATTA �OCUK BEKL�YOR�

Konu hakk�nda konu�an Kalp ve damar cerrahisi uzman� Uz. Dr. Mustafa Mert �zg�r, �Hakan yakla��k 6 y�l �nce taraf�m�za kalp yetmezli�i �ikayetleriyle ba�vurdu. Yap�lan tetiklerden sonra bir tedavi s�recine ba�land�. Ancak durumunun k�t�le�mesi �zerine kendisini yo�un bak�ma ald�k. Ve orada solunum cihaz�na ba�lamak zorunda kald�k ve daha sonras�nda kalp fonksiyonlar� neredeyse tamamen yitirilmesi �zerine acil olarak ECMO dedi�imiz kalp akci�er makinesinin bir minyat�r format� cihaz�m�z var. Ona ba�lad�k. Ve yakla��k 1 ay boyunca bu cihazla solunum cihaz�na ba�l� olarak, ayn� zamanda beslenmesini midesine yollad���m�z bir t�p vas�tas�yla yaparak sa�lad�k ve acil kalp nakli listesine bildirdik. 28 g�n bu �ekilde takip etti�imiz hastaya kalp ��kt� ve kalp nakli ameliyat�n� yapt�k ve sa�l���na kavu�tu. Yakla��k 2017�den bu yana kendisi hayat�na sa�l�kl� bir �ekilde devam ediyor. Daha sonras�nda evlendi. Hatta �ocuk bekliyor. Yani normal bir insan olarak asl�nda onu hayata kazand�rm�� olduk. Bu bizim i�in tabii �ok mutluluk veren bir �ey� dedi.

�EVLEND�M, �N�ALLAH YAKINDA �OCUK SAH�B� OLACA�IM�

Yap�lan ba�ar�l� operasyonla hayata tutunan Hakan Evin�, �2017 y�l�nda Kartal Ko�uyolu Kalp Ara�t�rma Hastanesi'nde kalp nakli oldum. Bundan �nceki s�re�te �ok nefes darl��� �ekiyordum, �ok rahats�zlan�yordum. Bu s�re�te hastaneye ba�vurdum ve organ nakli, kalp nakli olmam gerekti�ini s�ylediler. Bu zamana kadar benim ger�ekten organ nakliyle, organ ba����yla alakal� hi�bir bilgim yoktu. Ta ki bunu �ekene ve bilene kadar. Ve bu s�re�ten sonra 1 ay kadar bir yo�un bak�m s�recim oldu. 1 ayl�k bir s�re� sonras�nda kalp nakli, organ nakli bana ��kt�. Bu s�re� i�inde organ nakli oldum. �u anda �ok ��k�r iyiyim. Sa�l���m gayet yerinde. Hi�bir sorun yok. �al��abiliyorum, evlendim. �n�allah yak�nda �ocuk sahibi olaca��m. Herkesin organ�n� ba���lamas� gerekti�ini d���n�yorum.� ifadelerini kulland�.

�HASTALARIN B�R�O�U ORGAN BULUNAMADI�I ���N MAALESEF HAYATINI KAYBED�YOR�

T�rkiye�de organ ba����n�n �ok az oldu�una da de�inen Uz. Dr. Mustafa Mert �zg�r, "Bu hastam�zda da oldu�u gibi asl�nda T�rkiye'de �ok say�da kalp nakli ve organ nakli bekleyen hastam�z var. Bunlar�n hepsi zamanlar�n�n �o�unu hastanede ge�iriyorlar. ��nk� organ yetmezli�iyle bo�u�uyorlar. Bu hastalar�m�z uzun s�re kalp ��kmad��� i�in hastanelere yat�� ��k��lar� oluyor ve �ifa bulam�yorlar. Ve bir�o�u organ bulunamad��� i�in hayat�n� maalesef kaybediyor. Zaten T�rkiye'de organ ba���� say�s� �ok azd�. Pandemiyle bu say� iyice diplere vurdu. Ve maalesef pandemiden kurtulma a�amas�na gelmemize ra�men eski say�lar�m�za dahi ula�amad�k. Ve bir�ok hastam�z� maalesef organ bulunamad��� i�in kaybedebiliyoruz. Bu bizim i�in �ok �z�c�. Asl�nda ekibimiz, hem cerrahi olarak hem bak�m s�reci olarak d�nya standartlar�nda bir ekip ve bir�ok hastam�za bu �ekilde �ifa verdik ama maalesef istedi�imiz say�da rakamlar yok. T�rkiye'de organ ba���� �ok az. Ve bir �ok hasta bu nedenle hayat�n� kaybediyor. � diye konu�tu.