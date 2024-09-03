Kalp ömrünü uzatan besinler

Omega-3 Yağ Asitleri İçeren Balıklar: Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayan en önemli besinlerden biri, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklardır. Kardiyolog Dr. Ahmet Yılmaz, "Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, kalp damar sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Haftada en az iki porsiyon balık tüketmek kalp hastalıkları riskini azaltabilir," dedi.

Tam Tahıllar: Tam tahıllar, lif ve besin ögeleri açısından zengin olup kalp sağlığına önemli katkılarda bulunur. Beslenme uzmanı Dr. Selin Aydın, "Tam buğday ekmeği, yulaf ve kahverengi pirinç gibi tam tahıllar, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir," açıklamasında bulundu.

Kuru Baklagiller: Kuru baklagiller, yüksek lif içeriği ve düşük yağ oranıyla kalp dostudur. Diyetisyen Dr. Emre Karaca, "Mercimek, nohut ve fasulye gibi kuru baklagiller, kalp sağlığını destekleyen bitkisel proteinler ve lifler içerir. Bu besinler, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir," dedi.

Meyve ve Sebzeler: Meyve ve sebzeler, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengindir. Kardiyolog Dr. Elif Arslan, "Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler ve narenciye meyveleri, kalp sağlığı için önemli vitamin ve mineralleri sağlar. Ayrıca, bu gıdalar kan basıncını düzenleyebilir ve kalp hastalıkları riskini düşürebilir," vurguladı.

Kuruyemişler ve Tohumlar: Ceviz, badem, chia tohumu ve keten tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar, kalp sağlığını destekleyen sağlıklı yağlar ve antioksidanlar içerir. Beslenme uzmanı Dr. Hande Çelik, "Kuruyemişler ve tohumlar, kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir," diyor.

Zeytinyağı: Sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağı, kalp dostu özellikleri ile bilinir. Kardiyolog Dr. Metin Yurtsever, "Zeytinyağı, oleik asit ve antioksidanlar açısından zengindir. Kalp sağlığını desteklerken, LDL kolesterolü düşürmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir," açıklamasında bulundu:

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için dengeli bir diyetin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanın da önemli olduğunu vurguluyor. Kalp dostu besinlerle zenginleştirilmiş bir beslenme programı, kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.