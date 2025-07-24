Kalp Pili nedir? Kalp Pili kimlere, neden takılır? Kalp Pili takılmadan önce bilinmesi gerekenler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kalp Pili nedir? Kalp Pili kimlere, neden takılır? Kalp Pili takılmadan önce bilinmesi gerekenler

Kalp pili, kalp ritim bozukluklarını düzelten bir cihazdır. Uzmanlar, ciddi aritmiler, kalp yetmezliği veya bayılma durumlarında kullanılmasını öneriyor. Bilimsel çalışmalar, kalp pilinin yaşam kalitesini yükselttiğini ve riskleri azalttığını gösteriyor.

Kalp pili, kalp ritmini düzenleyen ve kalbin düzenli çalışmasını sağlayan küçük bir elektronik cihazdır. Genellikle göğse cerrahi olarak yerleştirilir ve kalbe elektriksel uyarılar göndererek ritmi kontrol eder. Bilimsel araştırmalar ile uzman görüşleri, kalp pilinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguluyor.

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KALP PİLİ NEDİR?

Kalp pili, bataryalı bir jeneratör ve kalbe bağlanan elektrotlardan oluşur. Kalbin çok yavaş (bradikardi), çok hızlı (taşikardi) veya düzensiz attığı durumlarda çalışır.

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Journal of the American College of Cardiology’de 2021’de yayımlanan bir çalışma, kalp pilinin özellikle atriyal fibrilasyon ve kalp bloğu gibi durumlarda etkili olduğunu belirtiyor. Cihaz, kalbin ihtiyaç duyduğu ritmi sağlayarak yorgunluk, bayılma ve kalp yetmezliği riskini azaltır.

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KALP PİLİ KİMLERE TAKILIR?

Uzmanlar, kalp pilini şu durumlarda öneriyor: Ciddi bradikardi (kalp atış hızının 40’ın altına inmesi), kalp bloğu (elektriksel sinyallerin kesilmesi), sık bayılma nöbetleri (senkop) veya kalp yetmezliği. Ayrıca, bazı aritmilerin ilaçla kontrol edilemediği durumlarda da kullanılır.

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2020’de European Heart Journal’da yayımlanan bir araştırma, kalp pili takılan hastaların yüzde 80’inde yaşam kalitesinin iyileştiğini ve ölüm riskinin düştüğünü gösteriyor. Ancak, uygunluk kardiyolog tarafından EKG ve ekokardiyografi gibi tetkiklerle belirlenir.

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KALP PİLİ TAKILMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Kalp pili, lokal anesteziyle küçük bir cerrahi işlemle takılır. Hastalar genellikle birkaç gün içinde normal yaşama döner.

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Uzmanlar, cihazın düzenli kontrolünü ve elektromanyetik cihazlardan (MRI, güçlü mıknatıslar) uzak durulmasını öneriyor.

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Ayrıca, enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen kurallarına uyulmalı.

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Kalp pili, ritim bozukluklarında hayat kurtaran bir teknolojidir. Bilimsel veriler, uygun hastalarda etkili olduğunu gösteriyor. Ancak, takılmadan önce kardiyologla detaylı değerlendirme şart. Kalp sağlığınızı korumak için uzman önerilerine uyun.

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