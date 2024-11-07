Kalp rahatsızlığı belirtisi ve uyku pozisyonlarıyla ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar

Uyku pozisyonunuzun sağlığınızı etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, bazı uyku pozisyonlarının ciddi kalp rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini belirtti. Özellikle sırt üstü yatarken solunum sorunları yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Peki, hangi uyku pozisyonları kalp sağlığını etkileyebilir ve nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

SIRT ÜSTÜ UYUMA VE KALP SAĞLIĞI

İngiliz uzman Dr. Rosie Godeseth, sırt üstü düz bir şekilde uyumanın solunum problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Dr. Godeseth, "Bu durum, akciğerlerde sıvı birikmesiyle ilişkili olabilir ve kalp yetmezliği olan hastaların yastık kullanarak destekli pozisyonda yatmak zorunda kalmalarına neden olabilir" dedi.

Özellikle sırt üstü yatarken nefes darlığı yaşayan kişilerin, kalp fonksiyon testleri için doktora başvurması önerildi.

YAN YATMANIN FAYDALARI

Kardiyolog Dr. Renato Apolito, yan yatmanın kalp sağlığı için daha faydalı olabileceğini belirtti.

Dr. Apolito, "Yan yatmak, hava yolunu daha açık tutar ve vücudun alt kısmından kalbe giden kan akışını iyileştirir" dedi. Özellikle sağ tarafa dönerek uyumanın, kalp yetmezliği veya bazı kardiyak aritmileri olan kişiler için faydalı olabileceği belirtildi. Sol tarafa yatmanın ise kalbin göğüsteki konumunu değiştirdiği ve bu durumun daha düşük kalp basıncına yol açabileceği ifade edildi.

UYKU APNESİ VE KALP SAĞLIĞI

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun duraklamasıyla karakterize edilen bir durumdur ve kalp sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilir.

Dr. Apolito, "Uyku apnesi, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon ve kalp çarpıntısı gibi kardiyak risk faktörlerini artırabilir" dedi. Uyku apnesi olan kişilerin yan yatmaları, hava yolunu açık tutarak bu riskleri azaltabilir.

YASTIK KULLANIMI VE DESTEKLİ UYUMA

Kalp yetmezliği olan hastalar için yastık kullanarak destekli uyuma pozisyonu önerildi.

Dr. Godeseth, "Yastıklarla destek alarak uyumak, akciğerlerde sıvı birikmesini önleyebilir ve nefes almayı kolaylaştırabilir" dedi. Bu yöntem, özellikle sırt üstü yatarken solunum zorluğu yaşayan kişiler için faydalı olabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, uyku pozisyonunun kalp sağlığı üzerindeki etkilerini göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

Dr. Godeseth, "Uyurken yastıklarla destek alıyorsanız veya nefes darlığıyla uyanıyorsanız, mutlaka bir doktora başvurmalısınız" dedi.

Ayrıca, düzenli kalp kontrolleri yaptırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek, kalp sağlığını korumada önemli adımlardır.