Kalp sağlığına iyi gelen besinler neler?

İşte kalp sağlığını destekleyen bazı besinler:

Yağlı Balıklar:Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Kardiyolog Dr. Ali Yılmaz, "Haftada en az iki kez yağlı balık tüketmek, kalp sağlığı için faydalıdır" dedi.

Kuruyemişler: Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve lif içerir. Diyetisyen Ayşe Demir, "Günlük bir avuç kuruyemiş tüketmek, kalp sağlığını korumada etkilidir" şeklinde bilgi verdi.

Meyve ve Sebzeler: Taze meyve ve sebzeler, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve narenciye, kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar içerir. Beslenme uzmanı Dr. Zeynep Arslan, renkli meyve ve sebzeleri diyetinize eklemek, kalp sağlığınıza katkıda bulunacağını söyledi.

Tam Tahıllar: Yulaf, kinoa ve esmer pirinç gibi tam tahıllar, lif açısından zengin bir kaynak olup kolesterolü düşürmeye destek olur. Kardiyolog Dr. Mehmet Can, "Tam tahıllar, kalp hastalıkları riskini azaltan önemli bir bileşendir" açıklamasında bulundu.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, kalp dostu mono-doymamış yağlar açısından zengindir. Diyetisyen Ayşe Demir, "Salatalarda zeytinyağı kullanmak, kalp sağlığını destekler" diyor.

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesinin yanı sıra, işlenmiş gıdalardan ve doymuş yağlardan kaçınmanın da önemine dikkat çekti.