Dünya çapında kardiyovasküler hastalıklarla mücadele sürerken, yabancı bilim ve tıp dünyası, mevcut beslenme düzeninde büyük çaplı dönüşümlere gerek kalmadan kalp sağlığını destekleyebilecek, ulaşılabilir bir gıdaya odaklandı: Mantar tüketimi.

Yapılan son bilimsel çalışmalar, düzenli mantar tüketiminin kardiyovasküler sistem üzerindeki koruyucu etkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle beslenme düzeninde köklü kısıtlamalar yapmakta zorlanan bireyler için, mantarın eşsiz besin profili sayesinde güçlü bir koruyucu rol üstlendiğini ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER ONAYLADI: KOLESTEROL VE TANSİYONA ETKİSİ

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Beslenme Bilimleri Bölümü eski Başkanı, Prof. Dr. Frank Hu, mantarın düşük kalorili yapısına rağmen barındırdığı yüksek lif, B vitaminleri (özellikle riboflavin ve niasin) ve potasyum içeriğinin kalp sağlığı için kritik bir bileşim oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Hu, mantar lifinin kolesterol emilimini azaltarak kan lipid profillerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ayrıca mantarda bulunan ve güçlü bir antioksidan olan ergotiyoninin, hücre hasarını ve kronik iltihabı azaltmada anahtar bir rol oynadığını kaydetti.

ABD Mayo Clinic'te görevli Lider Kardiyolog Dr. Elizabeth Klodas, düzenli mantar tüketiminin özellikle kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmede ve kan basıncını dengelemede önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Dr. Klodas, "Mantar, beslenme zincirindeki potasyum-sodyum dengesini potasyum lehine değiştirerek, hipertansiyon riski taşıyan hastalar için doğal bir destek sağladı" şeklinde görüş bildirdi.

İngiliz Kalp Vakfı’nda (British Heart Foundation) kıdemli beslenme uzmanı olan Dr. Ian Johnson, 2024 yılında yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz sonuçlarına dikkat çekti.

Dr. Johnson, çalışmanın, haftada en az üç porsiyon mantar tüketen bireylerde, tüketmeyenlere kıyasla kalp krizi ve inme riskinin belirgin bir şekilde düştüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Dr. Johnson, "Mantar, diyetin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır; zira içeriğindeki beta-glukanlar, damar sağlığını destekleyen temel bileşenler olarak öne çıktı" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ: BAŞKA BİR DEĞİŞİKLİĞE GEREK YOK

Uzmanlar, mantarın en dikkat çekici özelliğinin, diyetin genelinde köklü ve zorlayıcı değişiklikler yapmaya gerek kalmadan fayda sağlaması olduğunu yineledi.

Pişirme yöntemlerinin ve tüketim sıklığının basitçe artırılmasıyla dahi kardiyovasküler sistemin desteklendiği aktarıldı.

Mantar, kalp dostu beslenme modelinin sessiz ancak güçlü bir bileşeni olarak bilimsel çalışmalarla resmen onaylandı.