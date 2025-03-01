Kalp sağlığını destekleyen oruçla ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Walter Willett, oruç tutmanın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Oruç, vücuttaki inflamasyonu azaltarak kalp sağlığını destekler. Ayrıca, kilo kaybı ve kan basıncının düzenlenmesi gibi faktörler de kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli rol oynar" dedi.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud ise, oruç tutmanın kolesterol seviyelerini iyileştirdiğini ve damar sertliğini azaltabileceğini belirterek, "Oruç, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürerek kalp damar sağlığını korur. Aynı zamanda damarların elastikiyetini artırarak kan akışını düzenler" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ORUÇ VE KALP SAĞLIĞI

American Heart Association Journal 'da yayımlanan bir araştırmada, oruç tutmanın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri incelendi.

Araştırmaya göre, oruç tutan bireylerde kan basıncının düştüğü, LDL kolesterol seviyelerinin azaldığı ve inflamasyonun azaldığı gözlemlendi. Bu faktörler, kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli rol oynamakta.

Bir diğer araştırma, oruç tutmanın vücutta antioksidan seviyelerini artırarak serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önlediğini ortaya koydu.

Journal of Nutrition 'da yayımlanan bu çalışmada, oruç sırasında vücutta oluşan keton cisimlerinin, kalp kaslarını koruyucu etkiler gösterdiği belirtildi.

ORUÇ SIRASINDA KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN BESLENME ÖNERİLERİ

1. Lifli Gıdalar Tüketin

- Lif açısından zengin gıdalar, kolesterol seviyelerini düşürerek kalp sağlığını destekler. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller lif açısından zengin besinler.

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, "Lifli gıdalar, kalp sağlığını koruma ve kolesterol seviyelerini düşürme açısından önemlidir" dedi.

2. Omega-3 Yağ Asitleri Alın

- Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını koruyucu etkiler gösterir ve inflamasyonu azaltır.

Balık, keten tohumu ve ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Frank Hu, "Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını koruyucu etkiler gösterir ve inflamasyonu azaltır. Bu nedenle, omega-3 açısından zengin besinler tüketmek önemlidir" diye ekledi.

3. Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Kaçının

- Şekerli ve işlenmiş gıdalar, kan şekeri seviyelerini artırarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu tür gıdalardan kaçınmak, kalp sağlığını korumak açısından önemli.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Şekerli ve işlenmiş gıdalar, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu tür gıdalardan kaçınmak ve doğal besinler tercih etmek önemlidir" şeklinde ifade etti.

4. Yeterli Su Tüketin

- Oruç sırasında yeterli miktarda su tüketmek, vücuttaki sıvı dengesini korur ve kalp sağlığını destekler. Günboyunca yeterli miktarda su içmek, dehidrasyonu önler ve kalp fonksiyonlarını düzenler.

GELECEK ÖNERİLER VE ORUÇTA KALP SAĞLIĞINI KORUMA STRATEJİLERİ

Uzmanlar, oruç tutmanın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ancak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemek ve düzenli olarak oruç tutmak, kalp sağlığını destekleme açısından önemli bir adım olabilir.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Oruç tutmanın kalp sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak, sağlıklı beslenme ve düzenli oruç tutma alışkanlıkları, kalp sağlığını destekleme açısından önemli bir rol oynayabilir" dedi.