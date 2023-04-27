Kalp ve akciğer hastalıkları riskine uzmanından dikkat çeken öneri

İHA’nın haberine göre; Sadece bebeklere ve çocuklara aşı yapılacağıyla ilgili genel bir kanı bulunmasının toplum sağlığı açısından büyük problemlere yol açacağını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Cengiz Uzun, erişkin aşıları hakkında bilgi verdi.

Yaş ilerledikçe aşının koruyuculuğu azaldığına dikkat çeken Uzun, “Yakın zamanda Covid-19’da gördüğümüz gibi virüslerin kısa sürede yapısı değişebiliyor, yeni hastalıklar ortaya çıkıyor ve bunlara karşı korunmasız hale geliniyor. Yaş ile birlikte gelişen şeker, kalp ve akciğer hastalıklarına karşı yakalanma riskine alınabilecek en iyi önlem programlı bir şekilde bireyin aşılanmasıdır. Bunun için de mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidilmelidir ve aşı programlaması yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

SEYAHAT ETMEDEN ÖNCE AŞI YAPTIRILMALI

Uz. Dr. Uzun şöyle devam etti:

“ Çocuk aşılama oranlarına kıyasla yetişkinlerin aşılama oranı oldukça düşük seyretmektedir. Bunun önüne geçmek, toplumu ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmek için atılmış çok büyük bir adım olacaktır. Influenza (grip), Zatüre, Zona, Tetanoz, Hepatit, HPV, COVID-19 gibi aşılar erişkinlerin özellikle de bazı enfeksiyonların salgınlara neden olduğu bölgelere seyahat ederken yapılması gereken aşılardır. Örneğin Hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gitmeden önce Meningokoksik Menenjit aşısını yaptırmak gerekir; yoksa ülkeye girişe izin verilmez. Özellikle Uzak Doğu, Afrika, Güney Amerika’daki ülkelere son yıllarda turistik, iş ve eğitim amacıyla olan seyahatler artmıştır. Bu ülkelere gitmeden en az 2-4 hafta önce bir hekime başvurup, gerekli aşılar yaptırılmalı ve öneriler alınmalıdır.”

ÇİÇEK HASTALIĞI AŞIYLA SİLİNDİ

Bilimsel çalışmalarla aşısız bir dünyada yaşamak yerine aşılı bir dünyada yaşamanın sayılamayacak kadar çok fayda sağladığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Cengiz Uzun; “Bulaşıcı hastalıklar tarih boyunca milyonlarca ölüme neden olmuş hatta bazı uygarlıkların yok olmasına sebep olmuştur. Aşının bulunması ve toplum üzerinde uygulanmasıyla birlikte örneğin çiçek hastalığı tamamen dünyadan silindi. Yakın geçmişte çocuk felci geçirmiş kişileri sıklıkla görürdük ancak aşılama sonrası artık bu hastalığa pek rastlamadığımızı söyleyebiliriz. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından 1994 yılında yayımlanan “Aşılamaları Durdursaydık Ne Olurdu?” adlı rapora göre; yirminci yüzyılda 21 bin 053 difteri, 16 bin 316 çocuk felci vakası görülmesine karşı aşılama sonrası 2007 yılında hiç vaka tespit edilmemiştir. Aynı şekilde 530 bin 217 kızamık vaka sayısı aşılama sayesinde 43 vakaya düşmüştür” bilgilerini verdi.