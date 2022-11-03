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Uzmanından dikkat çeken kalp hastalığı açıklaması

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erkeklerin kâbusu haline gelen ve tedavisi olmayan erektil disfonksiyon (sertleşme) probleminin kalp hastalıklarından kaynaklanabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:54
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Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı açıkladı. Erektil disfonksiyon problemi kalp hastalığı habercisi olabilir

Uzmanından dikkat çeken kalp hastalığı açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ; Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yapılan araştırmalara göre erkeklerin yüzde 20 ila 70’inde erektil disfonksiyon problemlerinin göründüğünü ifade etti.

Göldağ; “Erektil disfonksiyon problemi bir diğer adıyla erektil disfonksiyon, cinsel performans için gerekli ereksiyonun yeterince sağlanamaması veya sürdürülememesi hali olarak tanımlanır. Yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur ve kalp ve damar hastalığı olanlarda sık görülür. Yas, şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, kolesterol bozuklukları, sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, ailede erken yaşta (erkeklerde 55 yas¸, kadınlarda 65 yaş öncesi) kalp ve damar hastalığı hikâyesi olması, kalp ve damar hastalığı için risk faktörleridir. Dolayısıyla bu risk faktörlerinin kontrol edilmesi ve tedavisi, erektil disfonksiyonu da engeller” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞINIZ İLAÇLAR KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR”

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erektil disfonksiyon rahatsızlığı yaşayan hastaların yaşadıkları hastalıktan bağımsız olarak EKG, EKG, EFOR testi ve diğer ileri testler ile durumlarının değerlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Göldağ, yüksek riskli kalp hastalarında cinsel aktivite ve erektil disfonksiyon tedavisinin uzayacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Erektil disfonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmı kalp ilaçları ile etkileşerek kalp krizi ve ritim bozukluğu ile ani ölüm riskini dahi artırabilmektedir. Tüm bu nedenlerle erektil disfonksiyon problemi olan kişilerin kalp ve damar hastalıklarının da olabileceğini, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinin erektil disfonksiyon problemini düzeltebileceğini, ayrıca erektil disfonksiyon bozukluğunda kullanılan ilaçların kalp ve damar sağlığı açısından dikkatle kullanılması gerektiğini bilmeleri ve bir Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanına muayene olmalarını önermekteyiz”

“HASTALAR DERDİNİ ANLATMAYA ÇEKİNİYOR”

Dr. Göldağ, erektil disfonksiyon problemi yaşayan ve bu nedenle üroloji doktorlarına başvuran hastaların çoğunun bu bilgiden yoksun olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Cinsel aktivite bozukluğu yaşayan hastaların büyük bir çoğunluğu, erektil disfonksiyon problemlerini doktora anlatmaktan çekiniyor. Üroloji doktoruna başvuran hastalar da üroloji doktorlarına kalp rahatsızlıklarından bahsetmiyor. Bazı hastalar kalp rahatsızlıklarının da farkında olmayabiliyorlar. Dolayısıyla doktor ve hasta arasındaki bu iletişim bozukluğu, tedavinin uzamasına veya hastanın aldığı ilaçların kalp krizini tetiklemesine neden olabiliyor. Bu konuda yaşanmış çok sayıda örnekleri duyuyoruz. Erektil disfonksiyon problemini yaşayan veya tedavisi uzayan hastaların üroloji doktorlarının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına başvurmasının hayati derecede önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor”

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