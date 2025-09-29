Kalp ve damar hastalıklarına karşı hayati uyarılar: 20 milyondan fazla can alıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, kalp ve damar hastalıkları küresel ölçekte ölümlerin yaklaşık %32'sini oluşturuyor ve her yıl 19,8 milyondan fazla insanın hayatına mal oluyor.

Bu hastalıklar, özellikle iskemik kalp krizi ve inme gibi formlarıyla, kanser ve kazalardan daha fazla can kaybına yol açtı. American Heart Association'ın 2025 raporunda da vurgulandığı üzere, kalp hastalıkları ABD'de önde gelen ölüm nedeni konumunu korurken, risk faktörleri olan yüksek tansiyon ve obezite oranları alarm verici şekilde artmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu "sessiz katil"in büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirterek, bireyleri düzenli sağlık kontrollerine davet etti.

Kalbin şifresi! Yapay zeka, gizli tehlikeyi 5 dakikada çözüyor

2025'TE 35 MİLYON CAN KAYBI TAHMİNİ

Kardiyovasküler hastalıkların küresel yükü, 2025-2050 yılları arasında %90 oranında artması beklenen bir salgına dönüşebilir. PubMed'de yayınlanan bir çalışmaya göre, 2025'te 20,5 milyon, 2050'de ise 35,6 milyon kalp ve damar hastalığına bağlı ölüm öngörülüyor.

Bu artışın başlıca nedenleri arasında yüksek tansiyon, kötü beslenme ve yüksek kolesterol yer alıyor. World Heart Federation'ın 2023 raporunda, düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalıkların %80'inin erken kalp krizi ve inme şeklinde kendini gösterdiği belirtildi.

Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Eric Topol, bu verileri yorumlarken, "Teknolojik ilerlemelere rağmen, önlenebilir risk faktörlerini ihmal etmek, milyonlarca hayatı riske atıyor; erken tarama, bu trajediyi tersine çevirebilir" dedi.

TÜRKİYE'DE TEHLİKE ÇANLARI: YÜZDE 37'LİK ÖLÜM PAYI

Türkiye'de de durum iç açıcı değil. TÜİK verilerine göre, kalp ve damar hastalıkları tüm ölümlerin yaklaşık %37'sini oluşturuyor ve bu oran son yıllarda hafif bir düşüş gösterse de hâlâ Avrupa ortalamasının üzerinde.

Bir modelleme çalışmasına göre, 2025'e kadar kardiyovasküler hastalık yükü %40 artarak 14,2 milyar dolara ulaşabilir; 2035'te bu rakam 19,4 milyar dolara yükselecek.

Özellikle iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler olaylar, erken yaşlarda ölüme yol açıyor. Mayo Clinic'ten kardiyolog Dr. Francisco Lopez-Jimenez, Türkiye gibi geçiş ekonomilerinde, "Batı tipi beslenme ve sedanter yaşamın yaygınlaşması, hastalıkları 8-10 yıl erkene çekiyor; düzenli kontrollerle bu eğilim kırılabilir" görüşünü paylaşıldı.

Bu diyetler kalp krizi ve inme riskini düşüyor! Uzmanlar anlattı

RİSK FAKTÖRLERİ OLARAK SİGARA VE TANSİYON BAŞROLDE

Kalp ve damar hastalıklarının en büyük tetikleyicileri, değiştirilebilir risk faktörleri. WHO'ya göre, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, fiziksel hareketsizlik ve alkol tüketimi, bu hastalıkların %80'inden sorumlu.

Yüksek tansiyon, küresel ölçekte 18,9 milyon ölüme yol açarken, sigara içenlerde kalp krizi riski iki katına çıkıyor.

Bunları yapanlar kalp damar hastalıkları nedir bilmiyor

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Dariush Mozaffarian, bir röportajında, "Diyet riskleri ve yüksek kolesterol, önlenebilir faktörlerin zirvesinde; haftada 150 dakika egzersiz ve tuz alımını azaltmak, bireysel kalkan oluşturur" dedi. Benzer şekilde, CDC uzmanları, diyabetin kalp hastalığı riskini iki kat artırdığını ve düzenli kan şekeri kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ÖNLEME STRATEJİLERİ: KONTROLLER HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, kalp ve damar hastalıklarını önlemenin anahtarı olarak düzenli taramaları gösterdi. American Heart Association, 20 yaş üstü bireylerin yılda bir kez lipid profili, tansiyon ve BMI ölçümü yaptırmasını tavsiye etti.

Erken teşhis, kalp krizi riskini %30-50 azaltabilir. Dr. Salim Yusuf, McMaster Üniversitesi'nden tanınmış kardiyolog, "Risk faktörlerini yönetmek, tıbbi tedavilerden daha etkili; sigarayı bırakmak ve Akdeniz diyeti, uzun vadeli koruma sağlar" şeklinde uyardı. WHO'nun Global HEARTS Girişimi de, düşük gelirli ülkelerde primer sağlık hizmetlerini güçlendirerek önleme odaklı yaklaşımları teşvik ediyor.