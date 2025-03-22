Kalp ve göz sağlığı tehdit altında! Uzmanlar açıkladı

Cleveland Clinic Endokrinoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Leslie De Groot, hipertiroidizmin çok yönlü etkilerini şu şekilde değerlendirdi:

"Tiroit hormonlarının aşırı üretimi, kalp hızını artırarak ciddi taşikardi ve atriyal fibrilasyona yol açabilir. Aynı zamanda bu durum, gözlerde şişme ve çift görme gibi sorunlara neden olabilir, bu da Graves göz hastalığı olarak bilinir."

Londra King’s College Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Eleanor Henderson ise şu uyarıda bulundu:

"Hipertiroidizm tedavi edilmediğinde kalp kasında aşırı yüklenmeye neden olabilir. Bu durum yalnızca çarpıntıya değil, aynı zamanda uzun vadede kalp yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis hayati önem taşır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: HİPERTİROİDİZMİN KALP VE GÖZ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan bir çalışma, hipertiroidizmin, kalp ritim bozukluğu riskini %30 artırdığını ortaya koymakta.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism'da yer alan bir araştırma, hipertiroidizmin gözlerde ödem ve optik sinir hasarına neden olan Graves orbitopati gelişimine zemin hazırlayabileceğini vurgulamakta.

European Heart Journal'daki bir inceleme, tiroit hormonlarının aşırı üretiminin uzun dönemde hipertansiyon ve kalp yetmezliğini tetikleyebileceğini göstermekte.

FAZLA TİROİT VE ETKİLERİNE KARŞI ÖNERİLER

1. Düzenli Sağlık Kontrolleri: Tiroit fonksiyon testleriyle hormon seviyelerini düzenli olarak takip ettirin.

2. Uygun Tedavi: Hipertiroidizmin etkilerini azaltmak için doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanın ve gerekirse radyoaktif iyot tedavisine başvurun.

3. Beslenme Desteği: İyot tüketimini doktor kontrolünde düzenleyin; aşırı iyot alımı durumu kötüleştirebilir.

4. Kalp Sağlığını Destekleme: Hipertiroidizme bağlı gelişebilecek kalp sorunları için kardiyolog muayenesini ihmal etmeyin.

5. Göz Kontrolleri: Gözlerde kuruluk, ağrı veya görme kaybı hissederseniz vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurun.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN TİROİT KONTROLÜ

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, hipertiroidizmin yalnızca tiroit bezini değil, kalp ve göz sağlığını da etkileyen ciddi bir durum olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Düzenli sağlık kontrolleri ve erken müdahale, bu sağlık sorunlarının önüne geçmek için hayati bir öneme sahip.

Tiroit sağlığınızı izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, yaşam kalitenizi artırmanın temel adımlarından bir.