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Kalp yetmezliğinde umut ışığı

Amerikan Kalp Vakfı yayını “Circulation Research” dergisinde yayımlanan araştırmada, göbek bağından elde edilen damar içi kök hücre tedavisi gören küçük bir grup hastanın kalplerinin kan pompalama kabiliyetinin gelişme gösterdiği ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:49
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Kalp yetmezliğinde yeni umut ışığı mı

Kalp yetmezliğinde umut ışığı
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Şili’de Universidad de los Andes Tıp Fakültesinde görevli bilim adamı Fernando Figueroa, araştırmanın sonuçlarının ümit verici olduğunu söyledi. Yöntemin, yaşları 18 ila 75, kalp yetmezliği nedeniyle uygun ilaç tedavisi gören 30 hasta üzerinde denendiği, göbek bağlarının, rıza üzerine sağlıklı plesantalardan alındığının altı çizildi. Tedaviyi izleyen yıl boyunca hastaların kalplerinin kanı pompalama kabiliyetinin “dikkate değer” biçimde iyileştiğine, hayat kalitelerinin arttığına ve tedavinin hiçbir yan etkisinin görülmediğine işaret edildi.

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