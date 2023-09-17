Kalsiyum artıran şfalı bitkiler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Anne sütüyle yaşamımıza giren Kalsiyum ileriki yaşlarda vücudumuza kesinlikle almamız gereken bir mineral. Peki, Kalsiyum sadece sütte mi bulunuyor? Elbette hayır. Peki, o besinler hangileri? İşte ayrıntılar…

Öncelikle gelişme çağına kadar alınması gereken kalsiyum süt içmeyen çocuklara ya da inek sütüne alerjisi olan çocuklar için şimdi bahsedeceğimiz besinle telafi edebilirsiniz. Kemiklerin ve kasların gelişimi, yaşam boyunca sağlamlığı için gerekli olan bu besinin bilinmeyen birçok faydası da var. Eklemlerin yapılandırılması, kanın pıhtılaşması, kalp atışlarının düzenlenmesi, doku ve hücrelerin canlılığını sağlaması gibi birçok etkisi olan kalsiyum neredeyse vücudu baştan aşağı yapılandıran bir özelliğe sahiptir. İşte o besinler ve yararları:

ISPANAK

Demir açısından oldukça zengin olan ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler grubuna dahil olduğundan kalsiyum bakımından da güçlüdür. Yanında yoğurt ile yediğinizde bu gücü ikiyle çarpabilirsiniz.

TÜM YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Aslında yeşil yapraklı sebzelerin hemen hemen hepsinde kalsiyum bulunmaktadır. Yiyeceğiniz bir tabak sebze yemeği, kalsiyum oranınızda olumlu etkileri olacaktır.

BAHARATLAR

Kekik, taze dereotu, mercanköşk, biberiye gibi kurutulmuş baharatlar günlük kalsiyum ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamaya yetecektir. Eğer herhangi bir alerjiniz yoksa, tadından rahatsız olmuyorsanız her yemeğinize biraz biraz katabilirsiniz.

BADEM

Günlük yiyeceğiniz sadece bir avuç badem, kalsiyum ihtiyacının yarısına yakın bir kısmını karşılamaya yeter. Bunların haricinde E vitamini, manganez ve magnezyum bakımından da zengin olan badem spor öncesi de tüketmeniz gereken yiyecekler arasındadır.

SUSAM

Sadece yüz gram susam günlük protein ihtiyacının çok önemli bir bölümünü tek başına karşılamaya yeter. Susamı sadece böreklerin, poğaçaların üzerine serperek kullanmıyoruz tabii ki. Salatalara serpebilirsiniz. Ya da susam helvası yapabilirsiniz.

YOĞURT

Peynirin kardeşi olarak görebiliriz yoğurdu, gün içerisinde yiyeceğimiz iki tabak yoğurt, günlük ihtiyacın önemli bir bölümünü karşılamaya yetecektir.

KETEN TOHUMU

Uzmanların daha çok omega 3 için önerdiği keten tohumu, kalsiyum bakımından da oldukça zengindir. Salata ya da yoğurdun içinde tercih edebileceğiniz 4-5 yemek kaşığı keten tohumu günlük ihtiyacın yüzde 20’sine yakın bir kısmını tek başına karşılar.



TOFU

Henüz Türk mutfağında çok popüler olmasa da, Asya mutfağında oldukça yaygın olan tofunun 100 gramı günlük kalsiyum ihtiyacının neredeyse yarısına yakınını karşılamaya yeter.

ŞALGAM

Suyunu da tüketebileceğiniz şalgamın kendisinde de önemli ölçüde kalsiyum bulunur. Kendisini de tüketebileceğiniz şalgamın suyundan da bunun için faydalanabilirsiniz.



KARAHİNDİBA

Çay olarak da tüketebileceğiniz karahindibanın bir bardağında günlük kalsiyum ihtiyacının %10’unu karşılamaya yetecek kadar kalsiyum vardır.