Kamala Harris’i destekleyen ünlü şovmenin Trump’a yazdığı sevgi dolu mektup ortaya çıktı

Demokrat Parti, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ulusal Kongre’yi Chicago kentinde topladı. United Center’da gerçekleşen kongrede Başkan adayı Kamala Harris’e tam destek vardı.

Kongrede en çarpıcı anlar ise bir döneme talk Show programları ile damga vuran Oprah Winfrey’in konuşması oldu. Oprah, yaptığı konuşmada “Yapacağımız şey, Kamala Harris'i Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olarak seçmek olacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen, bazı kesimlerin ABD’yi ‘Biz’ ve onlar’ olarak gördüğünü belirterek, bu kesimin kitapların tehlikeli, silahların ise güvenli olduğunu düşündüğünü söyledi. Oprah, “Atalarımız hangi gemiyle gelmiş olursa olsun, artık hepimiz aynı gemideyiz” dedi.

TRUMP’A YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Yaptığı konuşmada Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a da yüklenen Oprah, “Biz gülünç tweetlerin, yalanların ve aptallıkların ötesindeyiz” ifadelerini kullandı. Ancak kendisini siyasi açıdan ‘Bağımsız’ olarak tanıtan ünlü şovmenin Trump’a yıllar önce yazdığı mektup ortaya çıktı.

Trump’a yakın bir sosyal medya hesabı, Oprah Winfrey’in kendisine 2000 yılında yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta Oprah şu ifadeleri kullandı:

'Kitabın özetini aldım. Sana söylemeliyim ki, yorumların beni biraz ağlattı. Dürüst bir hayat yaşamaya çalışmak bir şey, sizin gibi insanların bunu fark etmesi ise başka bir şey. Keşke bir makama aday olmasak.”

İLK KEZ OBAMA’YI DESTEKLEDİ

Başkanlık seçimlerinde herhangi bir adayı desteklemekten yıllarca geri duran Oprah Winfrey, ilk kez 2008 seçimlerinde Obama’yı destekledi. O dönem Hillary Clinton’a karşı Obama’yı destekleyen ünlü şovmenin 1 milyon oyu etkileyebileceği tahmin ediliyordu.

Oprah, 2012 yılında Trump’a karşı Hillary Clinton’ı desteklese de aktif olarak seçim kampanyasına katılmadı.

Oprah’ın yakın arkadaşı Gayle King, Oprah Winfrey’in bu seçim döneminde aktif olarak destek vermeye karar verdiğini söyledi.