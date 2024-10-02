Kamala Harris'ten İran ve İsrail açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." sözlerini kullandı.

Harris, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınayan Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.

İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapan Harris, Tel Aviv'in kendini en iyi şekilde savunabildiğinden her zaman emin olmak istediklerini bildirdi.

Harris, "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz. İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gereken adımları atmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.