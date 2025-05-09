Kambiyo kontrolleri geri geliyor mu?

Kırk yaş altı gençler bilmez zamanında bu ülkede Türk Parasının Kıymetini Koruma kanunu uyarınca bırak döviz hesabı açmayı, döviz alıp satmak ve bulundurmak yasaktı dahası bu yasağa uymayanlar sadece parasal cezalara değil hapis cezasına da çarptırılırdı.

Ne zamanki Özal iktidar oldu ve serbest piyasa sistemine geçildi bu tip saçma sapan yasaklar kalktı, ekonomide işler normale döndü, döviz alım satımı tezgah altından çıktı yasal zemine oturdu.

Gene bilen bilir döviz bulundurmanın yasak olduğu dönemlerde bile herkes döviz alıp satar hesabı kitabı döviz ya da altın üzerinden yapar hükümetin yasağını sallayan olmazdı.

Durduk yerde bu konuyu neden açtım diye sorarsanız?

Konuyu ben açmadım, aklı evvel bir AKP milletvekili açtı!

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a çarpıcı bir öneride bulunmuş. Dövize yönelimin engellenmesi amacıyla Güneş, “Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin” ifadelerini kullanmış.

Sözü söyleyen bir iktidar milletvekili olmasa, sözün söylendiği yer kahvehane değil Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ve sözün muhatabı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan olmasa deli saçması der güler geçerdik. Amma ve lakin kazın ayağı öyle değil hem sözün sahibi, hem sözün söylendiği yer ve hemde bu çağrının muhatabı ülke yönetiminde çok ama çok etkin, dolayısı ile bu çağrıyı ciddiye alıp “acaba kambiyo kontrolleri geri mi geliyor?” Diye sormak hakkımızdır...

Ayrıca bu gibi konularda AKP’nin stratejisi hep bellidir halkın pek hoşuna gitmeyecek, tepki doğurması beklenen işler yapacakları zaman hep birilerini çıkarıp konuşturur hem tepkiyi ölçmeye ve hem de kamuoyu oluşturmaya, halkı hazırlamaya çalışırlar.

Ben bu sefer de öyle yaptıklarını düşünüyor ve bu çağrıyı boş beleş bir konuşma ya da bir boşboğazlık olarak değerlendirmiyorum.

Dahası ben iktidarın eninde sonunda buna mecbur kalacağını öngören, öngörmekle de yetinmeyip ülkeyi bu tek adam rejimine sürükleyen anayasa değişikliğinden önce mecliste bütün parti gruplarından arkadaşlarımı ziyaret ederek bunu anlatan ekonomistlerden de biriyimdir.

Onlara; dünyada demokrasiyi iyi kötü deneyimlemiş, serbest piyasa ekonomisi uygulanan bir ülkede BAAS tipi bir tek adam rejimi kurmaya kalkarsanız ekonomi çöker, sistem işlemez olur en nihayetinde sermaye kaçışının ve döviz talebinin önünü alamaz kambiyo kontrolleri getirmek zorunda kalırsınız demiştim.

En nihayetinde demokrasiyi askıya aldığınızda serbest piyasa ekonomisini askıya almak zorunda kalmanız da kaçınılmazdır...

Bu konuşma iktidarın demokrasiden sonra şimdi de serbest piyasa ekonomisini askıya almaya niyetlendiğine işaret ediyor.

Peki, kambiyo kontrolleri bir işe yarar mı?

Lafı uzatıp dolandırmadan söyleyeyim hiç bir işe yaramaz!

Olacak olan şudur; önce döviz alım satımı karaborsaya düşecek, döviz rezervleri bankadan çıkıp yastık altına girecektir.

Sonra da döviz bulunamayacağı için ithalat sekteye uğrayacak, ithalat sekteye uğrayınca üretim duraksayacak ve en nihayetinde duraksayan üretim dönüp ihracatı da vuracaktır. En nihayetinde de oluşacak bu kısır döngü ise Türkiye’yi çok ama çok büyük bir döviz krizine sürükleyerek yeni bir moratoryum ilanına yol açacaktır!

Evet, yeni bir moratoryum diyorum çünkü bu ilk olmayacak Türkiye’de kambiyo kontrolleri varken benzer bir döviz krizi patlamış ve 1958 yılında Adnan Menderes moratoryum ilan etmek zorunda kalmıştı.

Peki, bu enflasyonu durdurur mu?

Elbette durdurmaz çünkü yetmişlerdeki o büyük enflasyon dalgasında kambiyo kontrolleri vardı ama enflasyonu durdurmakta hiçbir işe yaramamıştı.

Sonuç olarak hala zamanımız var mı, zamanımız olsa bile Recep Bey uyarılara kulak asar mı bilmiyorum ama vatandaşların bize kulak verdiğini biliyor herkes başının çaresine baksın “gemisini kurtaran kaptandır” diyorum.