Kamboçya’da öldürülen Türk'ün cenazesi getirildi

İzmir'deki yakınları, cenazenin yarın defnedileceğini belirtti.

Ufuk Öntürk, İstanbul'da yaşadığı bir kalp krizi sonrasında dünya turuna çıkmış ve 6 yıl önce Kamboçya'ya yerleşmişti. Ancak, 25 Şubat tarihinde kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Öntürk'ün İzmir'deki yakınları, cenazenin Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğinde, devlet yetkilileriyle iletişime geçti. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle cenaze, bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Öntürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi planlanıyor.