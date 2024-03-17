Kamboçya’da öldürülen Türk'ün cenazesi getirildi

Kaynak: İHA
Kamboçya’da öldürülen Türk'ün cenazesi getirildi
Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Ufuk Öntürk'ün cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

İzmir'deki yakınları, cenazenin yarın defnedileceğini belirtti.

Ufuk Öntürk, İstanbul'da yaşadığı bir kalp krizi sonrasında dünya turuna çıkmış ve 6 yıl önce Kamboçya'ya yerleşmişti. Ancak, 25 Şubat tarihinde kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Öntürk'ün İzmir'deki yakınları, cenazenin Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğinde, devlet yetkilileriyle iletişime geçti. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle cenaze, bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Öntürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi planlanıyor.

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