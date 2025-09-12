Kamburlukla ilgili uzmanlardan hayat kritik uyarılar

Johns Hopkins Üniversitesi Çocuk Ortopedi Cerrahisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Paul Sponseller, "Skolyoz, erken teşhis edildiğinde son derece yönetilebilir bir durumdur; gecikme, omurga eğriliğinin hızla ilerlemesine yol açar ve tedaviyi karmaşıklaştırır" dedi. Bu uyarı, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda kritik öneme sahip. Skolyoz, omurganın anormal yan eğriliği olarak tanımlanan bir omurga deformitesi ve en sık 10-12 yaş arası çocuklarda ortaya çıktı.

Cleveland Clinic'e göre, omurga S veya C şeklinde kıvrılırken, hafif vakalarda belirti vermeyebiliyor; ancak ilerledikçe sırt ağrısı, postür bozukluğu ve solunum sorunlarına neden olabildi.

Hastalığın yüzde 80'ini oluşturan idiyopatik (nedeni bilinmeyen) skolyozda, genetik yatkınlık ve hızlı büyüme spurts gibi faktörler rol oynadı. Mayo Clinic'in verilerine göre, kız çocuklarında erkeklere kıyasla 10 kat daha fazla ilerleme riski taşıyor. Erken tanı, tedavinin temel taşı.

Children's Hospital of Philadelphia'dan Dr. John M. Flynn, "Ergenlik büyüme atağı sırasında skolyoz haftada 1 dereceden fazla ilerleyebilir; aylar süren gecikme, etkili bracing yöntemlerini kaçırmamıza yol açar" uyarısında bulundu.

Aile geçmişi olan çocuklarda rutin kontroller hayati; Scoliosis Research Society (SRS), 10-15 yaş arası yıllık fiziksel muayeneleri önerdi.

Adams forward bend testi gibi basit taramalarla, omuz veya kalça asimetrileri erken yakalanabiliyor.

Bir çalışmada, erken teşhis edilen vakalarda eğrilik 25 derecenin altında tutulurken, gecikenlerde cerrahi ihtiyacı yüzde 30 artırdı. Tedavi seçenekleri, eğrilik derecesine göre şekillendi.

SOSORT 2016 rehberleri (2025 güncellemesi bekleniyor), 15-25 derece arası eğriliklerde gözlem, 25-45 derece arasında ise bracing'i (özel korseler) ön plana çıkardı. Bracing, günde 18-20 saat kullanıldığında cerrahi riskini yüzde 30 azaltıyor; Riley Children's Health uzmanları, bu yöntemin eğriliği durdurabildiğini hatta düzeltebildiğini belirtti.

İdiyopatik skolyoz için fizyoterapi tabanlı spesifik skolyoz egzersizleri (PSSE), progresyonu yavaşlatmada etkili: Bir randomize kontrollü çalışmada, egzersiz yapan ergenlerde bracing ihtiyacı azalmış. 45-50 derecenin üzerinde ise cerrahi kaçınılmadı.

Johns Hopkins'ten Prof. Sponseller, "Erken cerrahi, daha az omurga füzyonu gerektirir ve iyileşmeyi hızlandırır" dedi.

Uzmanlar, ebeveynleri harekete geçmeye çağırdı. Dr. Sponseller, "Kötü postür veya ağır sırt çantaları skolyoz nedeni değil; erken farkındalık, çocuğunuzun geleceğini korur" mesajını verdi.

Ailelerin okul taramalarını ve yıllık check-up'ları ihmal etmemesi önerildi. Erken müdahale, sadece fiziksel sağlığı değil, duygusal yükü de hafifletiyor; zira geciken teşhislerde kozmetik sorunlar ve psikolojik stres arttı.

Skolyozla mücadelede bilimsel ilerlemeler umut verici. JAMA Surgery dergisindeki bir klinik deneme, yetişkin skolyozda non-operatif tedavilerin 8 yıllık takipte semptomları yönettiğini gösterdi.

SRS Başkanı Dr. Suken Shah, "Erken tanı, bireysel tedaviyi mümkün kılar ve yaşam kalitesini yükseltir" dedi.