Kamburlukla ilgili uzmanlardan kritik öneriler! Skolyoz'u tarihe gömmek için mucize tavsiyeler

Skolyoz, omurganın 10 dereceden fazla yana eğilmesiyle karakterize edilen bir deformite olarak, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkiledi. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan bu durum, erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, erken teşhisle skolyozun kontrol altına alınabileceğini ve çoğu vakanın cerrahi müdahale olmadan yönetilebileceğini belirtti.

Son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, skolyoz tedavisinde erken teşhisin kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ: %90 BAŞARI ORANI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, erken teşhisin skolyoz tedavisindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu:

“Erken tanı konulan skolyoz vakalarının %90’ı cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kontrol altına alınabiliyor.”

Uzmanlar, özellikle 10-16 yaş aralığında görülen skolyozun, kız çocuklarında erkeklere oranla sekiz kat daha fazla risk taşıdığını ve eğriliğin ilerleme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları da erken teşhisin önemine vurgu yaparak, “Skolyoz, erken tanıyla omurgadaki problemlerin önüne geçilebilir ve tedavisi mümkündür. Ebeveynler, çocuklarının omurga sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmeli ve uygun spor aktivitelerine yönlendirmeli” dedi.

Yüksel, yüzme, yoga ve pilates gibi aktivitelerin omurgayı güçlendirdiğini ve çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimine katkı sağladığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar, skolyozun toplumda %2-3 oranında görüldüğünü ve idiopatik (nedeni bilinmeyen) skolyozun tüm vakaların %80’ini oluşturduğunu gösterdi.

ABD’deki Scoliosis Research Society (SRS) tarafından yayımlanan verilerine göre, 10-20 derece arasındaki hafif skolyoz vakalarında fizik tedavi ve düzenli takip, eğriliğin ilerlemesini durdurmada %85 oranında etkili. 20-40 derece arasındaki vakalarda ise korse tedavisi, omurganın daha fazla eğilmesini önlemede %70 başarı sağlıyor. Ancak 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde cerrahi müdahale genellikle kaçınılmaz hale geldi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Jeremy Fairbank, skolyoz tedavisinde erken teşhisin uzun vadeli komplikasyonları azalttığını belirtti. Fairbank, “Erken dönemde tespit edilen skolyoz, doğru müdahalelerle akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini koruyor. Özellikle ergenlik çağındaki hızlı büyüme dönemlerinde düzenli taramalar kritik önem taşıyor” dedi.

Benzer şekilde, Johns Hopkins Üniversitesi Ortopedi Bölümü’nden Dr. Paul Sponseller, skolyozun genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu ve ailesinde skolyoz öyküsü olan bireylerin daha dikkatli izlenmesi gerektiğini vurguladı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Skolyoz tedavisinde eğriliğin derecesi, hastanın yaşı ve semptomların şiddeti tedavi planını şekillendirdi.

Hafif vakalarda (10-20 derece) fizik tedavi egzersizleri ve pozisyonlama önerilirken, orta dereceli vakalarda (20-40 derece) korse tedavisi devreye girdi.

Korse, özellikle Boston korsesi (TLSO) gibi modellerle, omurganın eğrilmesini engellemede etkili bir yöntem olarak kabul edildi.

Uzmanlar, korsenin günde 23 saat kullanılması gerektiğini ve düzenli takibin şart olduğunu belirtti.

Cerrahi müdahale ise genellikle 40 derece üzerindeki eğriliklerde gündeme geliyor.

Uzmanlar, skolyoz cerrahisinde minimal invazif yöntemlerin giderek yaygınlaştığını ifade etti.

“İpli skolyoz cerrahisi” (Vertebral Body Tethering - VBT) gibi yenilikçi teknikler, omurganın hareketliliğini koruyarak eğriliği düzeltmeyi hedefledi. Ancak bu yöntemin komplikasyonları arasında vida gevşemesi ve enfeksiyon riski yer aldı.

EBEVEYNLERE VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

Uzmanlar, skolyozun erken teşhisinde ailelerin ve öğretmenlerin rolüne dikkat çekti. Omuzlarda asimetri, kürek kemiklerinde eşitsizlik, kalçada yükseklik veya bacak boyu farkı gibi belirtiler, skolyozun ilk işaretleri olabilir.

Uzmanlar, “Haftada bir kez yapılan basit postür kontrolleri, erken teşhiste büyük fark yaratıyor. Okul sıralarında ergonomik düzenlemeler ve doğru çanta kullanımı da omurga sağlığını korumada kritik” dedi.

Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında, uzmanlar ebeveynleri çocuklarının omurga sağlığını düzenli olarak kontrol etmeye ve şüpheli durumlarda bir ortopedi veya fizik tedavi uzmanına başvurmaya çağırıyor.

Erken teşhis, sadece tedavi başarısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağladı.