''Kamçılı Adam'' Harrison Ford 130 milyon dolarla kamçısını şaklattı. ''Artık yaşlandı'' diyenlere tokat gibi cevap verdi

Harrison Ford, ilerlemiş yaşına rağmen 'Indiana Jones' gibi aksiyon türünün kült filminde rol aldı. Jones'un yaşından dolayı filmde tatmin edici bir performans sergileyemeyeceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. 'Indiana Jones ve Kader Kadranı', 130 milyon dolarlık açılış hasılatıyla utandırdı

''Kamçılı Adam'' Harrison Ford 130 milyon dolarla kamçısını şaklattı. ''Artık yaşlandı'' diyenlere tokat gibi cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde emekli olmayacağını açıklayan Harrison Ford'un bu kararı almasında yeni filmi 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nın gördüğü ilgi büyük pay sahibi.

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'Indiana Jones' serisinin 5'inci filmi olan 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nın gişe performansı özellikle Harrison Ford'un 80 yaşında olması nedeniyle bir hayli merak ediliyordu.

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'Indiana Jones' gibi kült bir aksiyon filminde 80 yaşındaki Harrison Ford'un tatmin edici bir performans sergileyemeyeceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi.
'Indiana Jones', birçok kişiye göre şaşırtıcı bir gişeyle küresel ölçekte 130.547.103 dolarla açıldı.

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TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

Film, Kurban Bayramı tatiline gidenlerin geri dönüş zamanına denk gelmesine rağmen Türkiye'de 26.566 kişiyle hafta sonunda en çok izlenen yapım oldu.
300 milyon dolar bütçeli 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nı James Mangold yönetirken Harrison Ford'a başrollerde Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen eşlik etti.

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