Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Kediye yardım etmek isterken kanala düşen genç kız yaralandı

BAYRAM KALE / TOKAT

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir genç kız, su kanalında mahsur kalan bir kediye yardım etmek isterken dengesini kaybederek kanala düştü. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir Yolu üzerindeki Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki D.B., Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait açık kanalda mahsur kalan bir kediyi fark etti. Kediyi kurtarmak için harekete geçen genç kız, dengesini kaybederek yaklaşık iki metre derinliğindeki su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan D.B., ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde genç kızın ayağında kırık olduğu belirlendi.