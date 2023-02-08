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Hatay'da arama kurtarma çalışmaları işte böyle yürütülüyor. Kamera ışıkları kapatılınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Hatay'da, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmaların hangi koşullarda yapıldığı canlı yayında ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 00:22
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Kamera ışıkları kapatılınca ortaya çıktı. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları işte böyle yürütülüyor

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları işte böyle yürütülüyor. Kamera ışıkları kapatılınca ortaya çıktı
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Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor.

Depremin etkilendiği kentlere ulaşabilen ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarını hangi koşullarda yaptığı ise acı bir şekilde ortaya çıktı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI NEREDEYSE 'ZİFİRİ' KARANLIKTA YÜRÜTLÜYOR

Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çekim için kullanılan kamera ışıklarını kapattırarak arama kurtarma çalışmalarının nasıl bir ortamda yapıldığını gösterdi.

Canlı yayın için gerekli olan ışıklar kapatıldığında, ortamın neredeyse zifiri karanlık olduğu görüldü.

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SÜLEYMAN
8.02.2023 01:24
7 bine yakın bina yılılmış. milli savunma bakanı sayın hulusi akar 7500 askerimiz bölgede.bir binaya bir asker mi düşüyor. 1 asker ile mi bir bina kurtarılacak.  
 
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