Hatay'da arama kurtarma çalışmaları işte böyle yürütülüyor. Kamera ışıkları kapatılınca ortaya çıktı

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor.
Depremin etkilendiği kentlere ulaşabilen ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarını hangi koşullarda yaptığı ise acı bir şekilde ortaya çıktı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI NEREDEYSE 'ZİFİRİ' KARANLIKTA YÜRÜTLÜYOR
Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çekim için kullanılan kamera ışıklarını kapattırarak arama kurtarma çalışmalarının nasıl bir ortamda yapıldığını gösterdi.
Canlı yayın için gerekli olan ışıklar kapatıldığında, ortamın neredeyse zifiri karanlık olduğu görüldü.
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