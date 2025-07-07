Kameralar arızalı, hırsızlık olayları artıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Kameralar arızalı, hırsızlık olayları artıyor!

Bilecik’te her hafta pazartesi günleri Hürriyet Mahallesinde bulunan kapalı alanda kurulan pazardaki kameraların çalışmaması nedeni ile hırsızlık olaylarının arttığı iddia edildi.

Ahmet SARI – Bilecik / YENİÇAĞ

Her hafta kurulan pazara bir gün önceden malzemelerini ve satacakları ürünleri getiren pazar esnafı her seferinde eşyalarının yada satacakları ürünlerin eksildiği yada kaybolduğunu iddia ettiler.

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Kapalı Pazar alanında yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayları geçtiğimiz hafta da gündeme gelmiş ve basında yer almıştı.

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Basında yer alan haberlere göre, Kapalı Pazar alanındaki Bilecik Belediyesine ait güvenlik kameralarının çalışmadığı ve bu durum ile ilgili olarak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin Bilecik Belediyesini güvenlik kameralarının çalıştırılması yönünde yazılı olarak bilgilendirdiği ancak halen kameraların çalışmadığı, bu nedenle de alanda meydana gelen hırsızlık olaylarının arttığı iddia edilmişti.

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Kapalı Pazar alanına gelen pazar esnafı ve Bilecikli vatandaşlar yetkililerden özellikle hırsızlık olaylarında büyük bir caydırıcılığa sahip olan güvenlik kameralarının bir an önce çalıştırılmasını istediler.

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