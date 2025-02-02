Kameralar Icardi'nin sevgilisine kilitlendi

Icardi'nin İstanbul'a dönüşünde sevgilisi China Suarez dikkatleri üzerine çekti. Şapka ile yüzünü saklamaya çalışan China Suarez kameralardan kaçamadı.

ICARDİ, İSTANBUL'A SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE DÖNDÜ

Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile ayrılığı ve yeni sevgilisi ile gündeme gelmişti. Icardi'nin yeni aşkı büyük ilgi çekti.

TEDAVİSİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek. Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.