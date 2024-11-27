Kameraya takılan yandı! Yere izmarit ve çöp atanlara ceza yağıyor

Kaynak: İHA

Bolu'dan sonra Kırıkkale belediyesi de yere izmarit ve çöp atanların peşine düştü. Kentte kameralı takip sistemi ile yere izmarit ve çöp atanlar belirlenerek ceza kesilmeye başlandı.

Kırıkkale'de artık çevreyi kirleten vatandaşlar güvenlik kameralarıyla tespit edilerek para cezasına çarptırılmaya başlandı. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

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Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak hedefi ile dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin çeşitli alanlarında güvenlik kameraları aracılığıyla yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler belirlendi. Denetim merkezinde konumları belirlenen bu kişilere, zabıta ekiplerince para cezası uygulandı. Bir saat içerisinde kentin cadde ve sokaklarından toplanan çöpler, “Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı” mesajıyla billboardlarda sergilendi.

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"AMAÇ CEZA DEĞİL FARKINDALIK"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı açıklamada yere atılan izmarit, plastik atık ve diğer çöplerin çevreye ve belediye bütçesine ciddi zarar verdiğine vurguladı. Başkan Önal, "Temiz bir çevre için harcanan büyük emek, bu sorumsuz davranışlar yüzünden boşa gidiyor. Güvenlik kameralarıyla tespit ettiğimiz kişilere idari yaptırımlar uyguluyoruz. Ancak asıl hedefimiz, ceza değil farkındalık oluşturmak. Şehrimizi hep birlikte temiz tutabiliriz" dedi.

"KIRIKKALE HERKESİN ORTAK EVİ"

Başkan Önal açıklamasında Kırıkkale'nin herkesin ortak evi olduğunu vurgulayarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Başkan Önal, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir kent bırakmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu bilinci oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı

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