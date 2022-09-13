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Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren Kamerun Milli Takımı'nda Teknik Direktör Rigobert Song, Sacha Boey'e tepki gösterdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:58
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 18:59
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Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'tan Sacha Boey hakkında flaş açıklamalar

Sacha Boey tepkisi. ''Sonsuza kadar bekleyemeyiz''
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Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren Kamerun Milli Takımı'nda Teknik Direktör Rigobert Song, Galatasaray forması giyen Sacha Boey hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

''YETERLİ ZAMANIMIZ YOK''
Kamerun basınında yer alan habere göre futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, düzenlenen basın toplantısında Sacha Boey'in neden kadroda bulunmadığı ile ilgili olarak, "Sacha Boey ile birkaç kez görüştük. Her seferinde beklememizi istedi. Yeterli zamanımız yok, sonsuza kadar bekleyemeyiz. Herkese ihtiyacımız var." dedi.

HEDEFİ FRANSA
İddialara göre çifte vatandışlığı bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda forma giymeyi hedeflediği için Kamerun'a henüz kesin kararını aktarmadı.

DİKKATİ ÇEKMEYİ BAŞARDI
Sezon başında gönderilme ihtimali yüksek olan ancak daha sonra yaşanan sakatlıkların ardından sağ bekte formayı kapan Sacha Boey, gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı. 

 

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