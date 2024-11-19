Kamerunlu ayrılıkçı lider Norveç'te tutuklandı

Kamerun’un İngilizce konuşan bölgelerinde devam eden silahlı çatışmada önemli bir figür olan Lucas Ayaba Cho, Norveç’te tutuklandı. Cho, 2016'dan bu yana Kamerun'da 6.000'den fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmanın ayrılıkçı liderlerinden biri olarak biliniyor. Avukatı, Cho'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını belirtti. Cho'nun tutuklanması, Norveç ile Kamerun arasındaki güvenlik anlaşması çerçevesinde olabileceği belirtiliyor ve Kamerun, Cho'nun iade edilmesi için talepte bulunabileceğini ifade etti.

Cho, Kamerun'un İngilizce konuşan bölgelerinde bağımsızlık talep eden Ambazonya Savunma Kuvvetleri'nin (ADF) komutanı olarak tanınıyor. Bu silahlı grup, Kamerun'dan bağımsızlık için mücadele ediyor. Norveç’te bulunan Cho, son dönemde ADF'nin okullara boykot uygulamak amacıyla iki haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca, ADF'nin siyasi kanadı olan Ambazonya Yönetim Konseyi, çatışmayı finanse etmek amacıyla "özgürlük vergisi" uyguluyor.

Cho'nun geçmişi, 1990'larda üniversitedeki protestolarla başlayarak, anti-kurumsal radikal bir duruş sergileyen bir lider olarak şekillendi. Bu tutumu, Anglophone kriziyle birlikte daha da belirginleşti. 2017'de Belçika'da diğer ayrılıkçı liderlerle görüşmeler yaparken bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunu iddia etmişti. Cho'nun tutuklanması, bu çatışmada yer alan ayrılıkçı şiddete karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamerun hükümeti, ayrılıkçı liderlerin yurt dışındaki ülkelerde tutuklanmasını ve Kamerun'a iade edilmelerini talep etmeye devam ediyor. 2018'de Anglophone ayrılıkçı hareketinin lideri Julius Sisiku Ayuk Tabe, Nijerya'da tutuklanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.