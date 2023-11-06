Kamp ve karavan tutkunları CAMPEX Gaziantep Fuarı'nda bir araya geldi!

CAMPEX 2.Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı 01-05 Kasım 2023 tarihleri arasında OFM Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kamp ve karavan tutkunları CAMPEX Gaziantep Fuarı'nda bir araya geldi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gaziantep Ak Parti Eski Milletvekili Nejat Koçer ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdinin de katıldığı fuarda, Avrupa Karavan Birliğine üye olan tek Türk Markası Hotomobil tasarımlarını tanıttı.

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Fuarda tasarımlarıyla yoğun ilgi gören Hotomobil, ilk kez hayata geçirdiği “Yeşil Ayak İzleri” atölyeleriyle de 300’e yakın çocuğa, sürdürülebilirlik kavramını ve doğa sevgisini anlattı. Avrupa Karavan Birliği’ne üye tek Türk markası Hotomobil, standında bu yıl birincisini düzenlediği ‘Yeşil Ayak İzleri’ atölyesiyle, bölgedeki ilköğretim öğrencilerine sürdürülebilirlik bilincini ve doğa sevgisini aşıladı. Toplamda 7 okuldan 300’e yakın öğrencinin katıldığı ‘Yeşil Ayak İzleri’ atölyeleri kapsamında temel kampçılık eğitimi, özel define avı ve düğüm atölyesi gibi birbirinden özel atölye ve eğitici oyunlar düzenlendi. Çocuklara doğa sevgisi aşılamayı misyon edinen Hotomobil, gelenekselleştireceği proje ile doğaya fayda sağlayacak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

nar Kamçı:Doğa sevgisi, sürdürülebilirlik kavramı ve kamp kültürünü çocuklarımıza aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Hotomobil Genel Müdürü Pınar Kamçı, doğa sevgisinin çocuklara erken yaşta aktarılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Doğa sevgisi, sürdürülebilirlik kavramı ve kamp kültürü gibi günümüzde hayati önem taşıyan değerleri çocuklarımıza erken yaşta aşılamak bizim önceliklerimizin başında yer alıyor. ‘Yeşil Ayak İzleri’ atölyeleri ile doğal kaynakların sınırlı olduğu gerçeği, doğadaki insan kaynaklı tahribatların nasıl engellenebileceği ve doğanın neden korunması gerektiği gibi bilgileri çocuklarımıza erken yaşta öğreterek, onların gelecekte doğayı seven ve koruyan bireyler haline gelmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Birincisini CAMPEX Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’nda başlattığımız bu atölyelerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında devam ederek çocuklara doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilincini aşılamaya devam edecek. Ayrıca, fuarda karavan modellerimize gösterilen büyük ilgi bizi son derece memnun etti" dedi.

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Hotomobilin üstün teknolojiyle donanmış araçları fuarda yoğun ilgi gördü

Sektöründe Avrupa Birliği standartlarına uygunluk sertifikasına sahip tek Türk markası Hotomobil’in mobil yaşamın lüks, premium ve konforlu halini yansıtan araçları da fuarda büyük ilgi gördü.

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