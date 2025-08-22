Kampüste silahlı saldırgan alarmı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Villanova Üniversitesi yerleşkesinde silahlı saldırgan alarmı verildi, öğrencilerden güvenli alanlara sığınmaları talep edildi.

Villanova Üniversitesi kampüsü, yerel saatle 17.30 civarında silahlı saldırgan uyarısı nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Emniyet, kampüs içinde bir silahlı saldırgan bulunduğu ikazı yaptı, öğrencilerden güvenli bir noktaya sığınmaları çağrısı yapıldı.

Pek çok öğrenci Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı yerlere giderek kapıları kilitledi.

Sosyal medyada, polisin binaları tahliye ettiği fakat "şu anda herhangi bir mağdur rapor edilmediği" bilgisi aktarıldı.

Delaware Bölge Başsavcısı Jack Stollsteimer, "durumu kontrol altına almaya gayret ettiklerini" belirtti.

