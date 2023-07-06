Kamu arazisini işgal edenler yıkıma gelen İBB ekiplerini bıçak ve silahla tehdit edip engellemeye çalıştı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kamu arazisini işgal eden şahıslar, yıkıma gelen İBB zabıta ekiplerini bıçak ve silahla tehdit edip engellemeye çalıştı. Grubun havaya ateş açtığı olayda 2 belediye görevlisi ile 1 polis memuru yaralandı.