Kamu arazisini işgal edenler yıkıma gelen İBB ekiplerini bıçak ve silahla tehdit edip engellemeye çalıştı

İstanbul'da Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Sahili'nde kaçak yapıldığı belirlenen spor tesisinin yıkımı için İBB'ye bağlı ekipler harekete geçti.
Ancak spor tesisinin etrafını kapatan 15 kişilik grup ekiplere karşı koydu.
GÖREVLİLERE SİLAH ÇEKİLDİ
İş makinelerinin harekete geçmesi üzerine gruptakiler bıçak ve silah çekti.
Bir kişi silahı zabıta ekiplerine defalarca doğrultup ateş etmekle tehdit etti.
Ekiplerin ilerlemesi üzerine silahlı kişi havaya ateş açtı.
Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine salmasıyla bir polis memuru yaralandı.
Olaylarda yaralanan 2 belediye çalışanı ve 1 polis memuru hastanede tedavi altına alındı.
Olayların ardından kaçak tesisin yıkımı gerçekleştirildi.