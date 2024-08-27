Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek

Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi için harekete geçti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bankaların üzerinde çalıştığı faiz oranı 1,49 olacak ve kampanya öncelikle üzerlerinede tapu kaydı bulunmayan yeni evli çiftleri kapsayacak.

Dar gelirlilerin uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları tarafından kullandırılacak bu krediler, ev hayali kuranlar için önemli bir seçenek olacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA VERİLECEK, FAİZ ORANI 1,49

Alınan bilgilere göre Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, bu fırsatı yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verecek.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ

Merkez Bankası rakamlarına göre, Türkiye'de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde bulunuyor. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, şu anki kredi oranların yaklaşık yarısına denk gelecek.

1 MİLYON TL İÇİN AYLIK 17 BİN 900 LİRA TAKSİT

Hazırlanan konut konut kampanyası ile 1 milyon lira konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 lira taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Kamu bankalarının sağlayacağı ilk evim kredisi dışında konut kredisi çeken bir kişinin ise aylık ödemesi 36.500 TL'yi bulacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerine evi olmayan herkes başvurabilecek. Ancak öncelik daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftlerde olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyaya dahil olabilecek.