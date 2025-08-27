Kamu çalışanları yüzüstü bırakıldı! Başkan Kuruoğlu'ndan yazılı açıklama

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun verdiği karar, milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmıştır. Yetkili sendikaların sahnelediği “çekildik” tiyatrosu, kamu çalışanlarını açıkça aldatmış, süreç bir kez daha iradesizliğin gölgesinde şekillenmiştir” dedi.

Kuruoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararını verdi. Buna göre, 2026 yılı teklifi değişmemiş 2027 yılı için belirlenen zam oranı ise yalnızca 1 puan artırılarak yüzde 5’e çıkarılmıştır.

Bu tablo açıkça göstermektedir ki, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in “Hakem Kurulu’ndan çekiliyoruz” açıklaması baştan sona bir oyundur. Eğer çekilmeleri karar alınmasına engel olsaydı, ortalığı ayağa kaldırırlardı. Ancak suskundurlar. Çünkü ne iradeleri vardır ne de dertleri memurdur.

MİLYONLARCA KAMU ÇALIŞANI ALDATILIYOR

“Çekildik” tiyatrosu sahnelenmiş, milyonlarca kamu çalışanı aldatılmıştır.

Toplu sözleşme masası bir kez daha iktidarın sahnesine dönmüş, yetkili sendikalar da figüranlık yapmıştır. Zam oranlarının TBMM’de görüşülmesi ihtimali bile ortadan kaldırılmış, memur ve emeklinin kaderi Hakem Kurulu eliyle mühürlenmiştir.

Kamu çalışanları bu süreçte en doğal haklı taleplerini dile getirmiştir:

“Hakem Kurulu’na katılmayın, bırakın karar TBMM’ye gitsin. Biz her sonuca razıyız; siz de birkaç ay daha mücadele edin, bizleri gündemde tutun.”

Ama bu sese kulak verilmemiştir. Çünkü yukarıdan gelen emir açıktır:

“Oturun oturduğunuz yerde!”

Bugün geldiğimiz noktada;

Memur ve emekli tarihin en büyük kaybını yaşamıştır,

Yetkili sendikalar iradesizliğini tescillemiştir,

Kamu çalışanları açıkça ihanete uğramıştır.

Memurun sırtına bindirilen yük artık taşınamaz hale gelmiştir. Psikolojisi bozulan, geleceğe dair umudu kırılan milyonlarca insanımız vardır. Yüzde 1’lik artış uğruna oynanan bu tiyatro, yalnızca bir ekonomik kayıp değil, aynı zamanda bir onur kaybıdır.

Buradan bir kez daha altını çizerek söylüyorum:

- Bu süreç, yalnızca iktidarın değil, masada oturanların da ortak sorumluluğudur.

- Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, memuru satmakla kalmamış, süreci de engellemiştir.

- Bu ihanetin bedeli olacaktır, olmalıdır da!

Değerli kamu çalışanları,

Karar verme kabiliyeti ve iradesi olmayanların sizi temsil etmeye devam etmesi, artık sizin için en büyük tehdittir. Hür olamayan, bağımsız iradesi olmayan hiçbir sendika sizin hakkınızı savunamaz. Biz HÜR-SEN olarak bu yüzden “Hürriyet” dedik. Çünkü biliyoruz ki, hür olmadan hak alınmaz, onur korunmaz, gelecek kurulmaz.

Bugün susanlar, yarın memurun yüzüne bakamayacaklardır. Ama biz, dün olduğu gibi bugün de, yarın da dimdik ayaktayız. Çünkü bizim tek hesabımız koltuk değil, üyelerimizin hakkıdır.

- Karar da, irade de sizindir!

- Memurun onuru sahte oyunlara bırakılmayacaktır!