6 Şubat Depremlerinde yıkılan ve içerisinde KKTC’li sporcular ve tur rehberlerinin yer aldığı 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’in kamu görevlileriyle ilgili dosyasında 6 belediye görevlisi tutuksuz olarak Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

‘Taksirle adam ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen belediye görevlilerinin dosyada kusurunun olup olmadığı ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi’nden beklenen bilirkişi raporu geldi. 24 sayfadan ibaret bilirkişi raporunda Belediye başkan yardımcısı, imar müdürü, ruhsat büro şefi kusurlu bulundu.

Gelen rapor üzerine taraflara söz verildi. Müştekiler ve müşteki avukatları sanıkların olası kasıttan tutuklu olarak yargılanmasını istedi.

Sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek, bilir kişi raporları üzerine daha sonra yazılı bir savunma yapacaklarını aktırdı.

Savcılık makamı ise, yeni bir bilir kişi raporu talep edilmediğini ve adli kontrol hükmünün devam etmesi gerektiğini talep etti.

Mahkeme heyeti, tarafların bilirkişi raporuna karşı 1 ay süre verilmesine, belediye encümeni ve belediye başkanı ile ilgili suç duyurusunda bulunması yönündeki talebin reddine, sanıkların adli kontrol şartlarının aynı şekilde devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 19 Ocak 2026 tarihinde görülmesine karar verdi.