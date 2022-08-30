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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sınavı tarihi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun Bağımsız Denetçi adayı belirleme sınavına son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:43
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu aday sınavı tarihi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sınavı tarihi
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yapılan açıklamada, “26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacaklarda aranılan denetçilik sınavında başarılı olma şartı kapsamında, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, 12 Kasım 2022 tarihinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecektir.” Denildi.

SINAVA MÜRACAAT

Sınav müracaatları 12 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 26 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59 da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

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